Спасибо АП за возвращение референдумов в легальное политическое поле Marina Litvinovich 1043 29.11 20:45 |1043 Для поднятия явки на выборы Администрация президента затеяла проводить в регионах местные и региональные референдумы. Регионам дано задание срочно придумать "животрепещущую тему, на которую клюнет избиратель", быстренько собрать инициативную группу и инициировать референдум, чтобы он прошел 18 марта 18 года, вместе с выборами президента. Понятно, что темы в региональных администрациях выбирают как бы "не страшные" и "ни о чем". Вот в Коми уже планируют проводить референдум по вопросу о переносе столицы республики из Сыктывкара в Ухту (это гениально!), а в Волгоградской области - референдум о переводе времени региона на час вперед. В Севастополе тему референдума могут связать с вопросами о гербе и гимне города (сильно улучшит жизнь города!).

Эта инициатива не должна вам казаться какой-то несущественной ерундой, смысл которой только в повышении явки на выборы (не ясно зачем ее повышать, но ладно). Проведение референдумов надо приветствовать хотя бы потому, что любой "первый референдум" на любую тему после многолетнего запрета на их проведение приведет к тому, что граждане неожиданно вспомнят просто о существовании такой конституционной возможности. Они вдруг поймут, что их мнением интересуются и - более того! - их мнение носит обязательный характер для исполнения. Я просто уверена, что любой первый референдум после долгой политической заморозки растормошит политическую жизнь в регионе. Ведь появятся группы, борьба интересов, дебаты, дискуссии. Политическая жизнь потихоньку станет возвращаться. Пусть и в урезанном виде, но возвращаться. Понятно, что эту политическую жизнь попытаются запихнуть обратно в бутылку, но - джин уже будет выпущен.

Вот именно поэтому сейчас на референдум не допускаются действительно важные вопросы типа возвращения прямых выборов мэра, но - лиха беда начало!

Так что, спасибо АП за возвращение референдумов в легальное политическое поле, молодцы! Обсудить в блоге автора