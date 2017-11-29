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|Спасибо АП за возвращение референдумов в легальное политическое поле
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29.11 20:45 |
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|Для поднятия явки на выборы Администрация президента затеяла проводить в регионах местные и региональные референдумы. Регионам дано задание срочно придумать "животрепещущую тему, на которую клюнет избиратель", быстренько собрать инициативную группу и инициировать референдум, чтобы он прошел 18 марта 18 года, вместе с выборами президента. Понятно, что темы в региональных администрациях выбирают как бы "не страшные" и "ни о чем". Вот в Коми уже планируют проводить референдум по вопросу о переносе столицы республики из Сыктывкара в Ухту (это гениально!), а в Волгоградской области - референдум о переводе времени региона на час вперед. В Севастополе тему референдума могут связать с вопросами о гербе и гимне города (сильно улучшит жизнь города!).
Эта инициатива не должна вам казаться какой-то несущественной ерундой, смысл которой только в повышении явки на выборы (не ясно зачем ее повышать, но ладно). Проведение референдумов надо приветствовать хотя бы потому, что любой "первый референдум" на любую тему после многолетнего запрета на их проведение приведет к тому, что граждане неожиданно вспомнят просто о существовании такой конституционной возможности. Они вдруг поймут, что их мнением интересуются и - более того! - их мнение носит обязательный характер для исполнения. Я просто уверена, что любой первый референдум после долгой политической заморозки растормошит политическую жизнь в регионе. Ведь появятся группы, борьба интересов, дебаты, дискуссии. Политическая жизнь потихоньку станет возвращаться. Пусть и в урезанном виде, но возвращаться. Понятно, что эту политическую жизнь попытаются запихнуть обратно в бутылку, но - джин уже будет выпущен.
Вот именно поэтому сейчас на референдум не допускаются действительно важные вопросы типа возвращения прямых выборов мэра, но - лиха беда начало!
Так что, спасибо АП за возвращение референдумов в легальное политическое поле, молодцы!
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|Elizaveta Osetinskaya 6.12 13:58 | 751
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|Если б мне в 2013 году сказали бы: знаешь, в 2014 году мы проведем Олимпиаду так, что российских спортсменов больше на нее не пустят, я бы, наверное, усомнилась, но еще как-то могла бы поверить
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|Serguei Parkhomenko 6.12 12:17 | 540
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|Кусок улицы, на котором расположено российское посольство, предлагается переименовать в Площадь Бориса Немцова. Посольство протестует.
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|ovdinfo 6.12 02:14 | 474
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|Проект начинался с двух человек — одного программиста и одного журналиста. Теперь же мы — пара десятков участников и сотня волонтеров из пяти городов
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|Павел Чиков 6.12 02:10 | 697
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|Отказ от участия в международных соревнованиях, запрет на зарубежные поездки российским спортсменам. Реестр спортсменов - иностранных агентов. Замена гражданского спорта военными маневрами
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|Надя Толокно 5.12 18:50 | 523
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|Медиазона объявляет сбор средств на свое существование. Поскольку Госдеп не дает и никогда собственно, козлина, не давал денег, то мы обращаемся к вам. Если тебе дорога мз, не проходи мимо
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|www.facebook.com 2.12 17:13 | 747
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|Фестиваль ищет жильцов и собственников квартир в старых самарских домах, которые заинтересованы в восстановлении исторического облика зданий. Мы можем помочь ресурсами, людьми и знаниями
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|Евгения Волункова 2.12 17:01 | 2711
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|"Я хочу рассказать о себе публично, чтобы сломать шаблоны, что ВИЧ - это только про наркозависимых и проституток. Я замужем, мой муж — ВИЧ-отрицательный, у нас есть сын"
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|Dmitry Gudkov 30.11 23:11 | 2856
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|Один за другим анонимные миллиардеры и их окружение сообщают, что да, вы знаете, Владимир Путин «живет в параллельной реальности», «рядом с ним лучше не мелькать»
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|Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"?
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|5.12 |
| Медиатехнолог
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|Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК!
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|5.12 |
| Gleb Pavlovsky
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|Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами.
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|22.11 |
| BuninCo
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|И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела.
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|7.11 |
| Alexander Osovtsov
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|Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут.
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|7.11 |
| Alexander Vinokurov
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|Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора.
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|26.10 |
| Andre Jvirblis
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