В Коммунарке случилась большая трагедия, которая может перерасти в восстание против городской власти.

Там на улице Александры Монаховой есть нерегулируемый переход, у остановки рядом с храмом. Светофор там довольно далеко, поэтому ходят по «зебре». С одной стороны - большой квартал новостроек, с другой - школа.

В рамках благоустройства и урбанины улицу расширили до 6 полос, убрали ограничение скорости 40 км/ч, а вот регулируемый переход не сделали. И на переходе начались смерти. Год назад погибла учительница.