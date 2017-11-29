|Интересы урбанины дороже интересов детей
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29.11 19:13 | 1329
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В Коммунарке случилась большая трагедия, которая может перерасти в восстание против городской власти.
Там на улице Александры Монаховой есть нерегулируемый переход, у остановки рядом с храмом. Светофор там довольно далеко, поэтому ходят по «зебре». С одной стороны - большой квартал новостроек, с другой - школа.
В рамках благоустройства и урбанины улицу расширили до 6 полос, убрали ограничение скорости 40 км/ч, а вот регулируемый переход не сделали. И на переходе начались смерти. Год назад погибла учительница.
Жители обивали все чиновничьи пороги, упрашивая об одном: поставьте светофор и урбанируйте дальше. Оспорили постановление правительства Москвы в суде, суд встал на их сторону. Мэрия, префектура и муниципалитет дружно сказали: идите к черту.
Позавчера там погибла пятилетняя девочка. В нее и ее маму врезался автомобиль на полной скорости. Ребенок умер, мама в больнице в тяжелом состоянии.
На место гибели девочки несут живые цветы, а вчера там начался импровизированный пикет. Жители требуют призвать чинуш к ответу и установить светофор. Чинуши в ответ повесили желтые мигающие фонари, которые никого не остановят.
Тем временем на столбах возле импровизированного мемориала уже появились плакаты, где в произошедшем прямо обвиняют Собянина. Интересы урбанины дороже интересов детей, идущих в школу. Люди выходят на улицу просто из солидарности и от отчаяния. Многие видели, как летело тело девочки, отброшенное машиной на несколько метров...
В цивилизованном городе на месте трагедии уже побывали бы представители городских властей, а то и мэр - не развалится. У нас - глухое молчание. Далее пойдут методички собянинских ботов и нанятых блогеров и экспертов, что, мол, мэр не виноват, а некие лица делают сете пиар на трагедии, обвиняя святую городскую власть. И вообще сами виноваты, надо было потратить лишние полчаса и обойти через светофор.
Пожалуйста, давайте поможем жителям Коммунарки добиться установки светофора?
Погибшим на этом перекрестке - светлая память.
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