Вчера мне позвонили с британского номера. Звонившая девушка представилась помощницей бизнесмена Евгения Чичваркина и сказала, что Евгений хотел бы помочь отряду "Лиза Алерт" и спросила каким образом он это может сделать.

В связи с тем, что "Лиза Алерт" не имеет расчетных счетов и не принимает деньги, я ответила, что помочь нам можно приобретя оборудование для поисков, в котором мы очень нуждаемся всегда.

Дальше позвонил уже сам Евгений.

В эти дни в Англии проходит неделя Российского кино, в числе участников - фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Прототипом поискового отряда в фильме является ПСО "Лиза Алерт".

Картина Звягинцева не оставляет равнодушным никого, все реагируют по разному.. Евгений Чичваркин отреагировал так: не теряя ни минуты, нашёл контакты, связался со мной и предложил помощь в обеспечении отряда оборудованием.

В течение суток после нашего разговора, Женей, который постоянно проживает в другой стране, были заказаны, оплачены и оформлены с доставкой на мой адрес 20 штук навигаторов Garmin gpsmap 64.

Это огромная помощь для ПСО "Лиза Алерт"! Это спасённые жизни людей, детей, стариков, заблудившихся в лесу...

Мы очень нуждаемся в таком высококлассном оборудовании и очень редко получаем его в дар, слишком высока стоимость.

От себя лично и от имени ПСО "Лиза Алерт" хочу сказать огромное человеческое спасибо Евгению Чичваркину за этот поступок, за неравнодушие к проблеме пропавших людей в нашей стране, и просто за благородство умного человека, который сказал - сделал. Спасибо Вам, Женя!

Спасибо также Андрею Звягинцеву, который рассказал всему миру о нас и о том, что среди мрака и нелюбви есть люди, готовые днём и ночью прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. И не важно как и откуда приходит помощь: одни "чешут" лес; другие ведут информационное сопровождение поиска с компьютера и телефона; третьи - помогают оборудованием, обеспечением нужд отряда. И только так, все вместе, мы - сила. И сможем сделать, чтобы как можно чаще было: Найден, Жив!