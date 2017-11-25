Сегодня 25 ноября, наконец, могу рассказать вам о проекте, который для меня по-настоящему важен. Для того, чтобы его осуществить нам понадобилось полгода и исключительная вера в происходящее. Очень признательна команде Odnoklassniki и штаб-квартире UN Women. Увидела, как много сопереживания есть в людях и как они готовы включаться в проекты, которые не дают ни финансовой выгоды, ни славы.



Полгода назад, дело было в мае, я познакомилась и подружилась в самолете с девушкой, которая рассказала мне ужасающую историю своего детства. Ее рассказ меня совершенно выбил из колеи и я долго еще читала истории, как это часто бывает, когда не можешь остановиться. Ничего общего с темой «женской повестки» тут нет, речь о настоящем насилии и настоящей жестокости, которая существует совсем рядом. Жестокость и грубость бывают разными - от кибербуллинга до физического насилия. В какой-то момент совершенно четко поняла, что проблему хочется решить тогда, когда сам проникаешься переживаниями другого человека. Я в силу эмпатии очень верю. Поэтому механику проекту мы выбрали именно такую.



Команда видео ОК (Marina Krasnova) создала технологию, которая искажает голос, размывает лицо с помощью специальной маски в прямом эфире приложения OK Live. Все стримы благодаря поддержке ООН Женщины происходят анонимно - от группы акции «16 дней против насилия», которая началась сегодня. Насколько я знаю, это первый проект в мире, инициированной социальной сетью, на эту тему. Но приятно не это, а то, что нас поддержал глобальный офис ООН, Irina M. Khakamada - https://ok.ru/video/417450625555, Alena Popova, Город 312 и любимые медиа - Леди Mail.Ru, Wonderzine, SNC MAGAZINE, TheQuestion, ТАСС и многие другие.

Здорово, что есть возможность реализовывать такие проекты. Нигде, как в моей компании, я этого не представляю.



Это наш первый пробный проект такой сложности, мы очень волнуемся, поддержите нас! Мир, любовь! И присоединяйтесь.



«Одноклассники» запустят анонимные трансляции для переживших насилие

