Короткая выжимка выступления Сергея Собянина на ОГФ Владислав Калашник 2323 25.11 23:04 |2323 Короткая выжимка выступления Сергея Собянина, из сказанного им в конце дискуссии: необходимо еще три Москвы построить [и все плиткой замостить ;)].



Панель завершилась, Сергей Семенович стремительно в окружении охраны ринулся к выходу - и был таков. Серьезно настроенной Екатерине Винокуровой не удалось догнать градоначальника, чтобы задать вопрос. В кулуарах оценки панели расходятся диаметрально: от эмоционально-критического "П...ц!" до "Я начал думать о нем лучше, видно, моз



Позволю себе заметить несколько моментов (пока телефон окончательно не разрядился).



Первое. Еще недели две назад все околомосковские журналисты и подконтрольные мэрии сети блогеров трубили о "новом стандарте открытости" в виде персонального сайта мэра Собянина, при этом на заставке экрана имя и фамилия мэра соседствовали с пустотой (у Алексея Кудрина был указан личный емайл). Деталь любопытная, как и то, что слово на правах хозяина первым взял Алексей Леонидович (хотя Сергей Собянин протитрован первым, да и модератор собирался сперва дать слово именно ему). Я не склонен играть в конспирологию, усматривая в этом какие-то скрытые смыслы, но забавно, согласитесь. Исключительно забавно. Второе -куда интереснее. Как выяснилось, про разделение государственного и муниципального уровней власти Сергей Семенович если и слышал что-то, то очень давно, мельком и тут же позабыл. Пикантность ситуации придает тот факт, что в Москве вопросы местного самоуправления реально курируется, формируется и согласовывается департамента территориальных органов исполнительной власти (+ вертикаль префектура-управа). Так что Сергей Семенович просто на голубом глазу ляпнул правду. Можно похлопать в ладоши и поблагодарить за откровенность.



Впрочем, говорить,что выступление Сергея Собянина было провальным, я не хочу; более того, с подобным тезисом не соглашусь категорически. Да, выглядел он подобно восковой кукле (то ли освещение, то ли с гримом перестарались), порой говорил не очень уверенно, растягивая слова, уходя в оборону и слишком поспешно опровергая неприятные тезисы по московской тематике. Но Собянин (и мы это знаем) по складу не политик, его сильные стороны лежат в административно-управленческой плоскости. И да, именно тут он был на высоте, своим выступлением словно возвращаясь к недавнему вопросу о премьерских амбициях: "не рвусь, но вполне гожусь".

# ОГФ2017



г у него все-таки есть". Острых вопросов от слушателей не прозвучало, по времени панель определенно стоило бы сделать продолжительнее раза в полтора-два (но с поввшением остроты дискуссии -собственно вопросами от аудитории).Позволю себе заметить несколько моментов (пока телефон окончательно не разрядился).Первое. Еще недели две назад все околомосковские журналисты и подконтрольные мэрии сети блогеров трубили о "новом стандарте открытости" в виде персонального сайта мэра Собянина, при этом на заставке экрана имя и фамилия мэра соседствовали с пустотой (у Алексея Кудрина был указан личный емайл). Деталь любопытная, как и то, что слово на правах хозяина первым взял Алексей Леонидович (хотя Сергей Собянин протитрован первым, да и модератор собирался сперва дать слово именно ему). Я не склонен играть в конспирологию, усматривая в этом какие-то скрытые смыслы, но забавно, согласитесь. Исключительно забавно. Второе -куда интереснее. Как выяснилось, про разделение государственного и муниципального уровней власти Сергей Семенович если и слышал что-то, то очень давно, мельком и тут же позабыл. Пикантность ситуации придает тот факт, что в Москве вопросы местного самоуправления реально курируется, формируется и согласовывается департамента территориальных органов исполнительной власти (+ вертикаль префектура-управа). Так что Сергей Семенович просто на голубом глазу ляпнул правду. Можно похлопать в ладоши и поблагодарить за откровенность.Впрочем, говорить,что выступление Сергея Собянина было провальным, я не хочу; более того, с подобным тезисом не соглашусь категорически. Да, выглядел он подобно восковой кукле (то ли освещение, то ли с гримом перестарались), порой говорил не очень уверенно, растягивая слова, уходя в оборону и слишком поспешно опровергая неприятные тезисы по московской тематике. Но Собянин (и мы это знаем) по складу не политик, его сильные стороны лежат в административно-управленческой плоскости. И да, именно тут он был на высоте, своим выступлением словно возвращаясь к недавнему вопросу о премьерских амбициях: "не рвусь, но вполне гожусь". Обсудить в блоге автора