Мои дорогие. У кого сохранилась душа... Вопрос касается самой главной любви моей жизни.. Сулеймана Керимова.. Я никогда не называла имени этого человека.. Протягиваю руку поддержки! Даже в книге, написанной мною 7 лет назад, я назвала его ГОСПОДИН С.... Много любви нас связывало на протяжении трех лет.. Все это было тайно и скрыто.. Потому что счастье любит тишину... Так и было. И это было так КРАСИВО! Признаюсь искренне в том, что я никого не любила в этой жизни,как Сулеймана.. И не полюбила до сих пор...И я знаю, что он меня любил...Это Человек, который научил меня ЛЮБИТЬ! МУЖЧИНА, который стал для меня ИДЕАЛОМ! Мужества, чести, достоинства, радости, умения делать женщину счастливой! А сколько было тех, кто мешал нашему счастью!!!! Потому что ЕГО не прощают.. Не смотря на то, что после моего выхода из этих отношений.., в моей жизни произошла череда множества неудач и трений... Я могу сказать, что я оправдывала Сулеймана в том, что он все эти противодействия осуществляет, любя меня.. И не обижалась.. Предполагая, что эти действия совершены НЕ ЕГО РУКАМИ.. А теперь, когда этот человек оказался в беде.., я призываю всех, кто знает Сулеймана, ОКАЗАТЬСЯ НА ЕГО СТОРОНЕ! Потому что Сулейман этого достоин! Он сделал многое для своей Родины! России! А это фото было сделано в Дербенте... И взгляните! На дереве лицо.... Давайте поможем вместе! Кто чем может! А лучше молитвой. Я не могу оставаться безучастной, потому что тема касается Мужчины, которого я любила и люблю. Если Вы со мной-помогите Сулейману... Я -просто молитвами могу помочь. ..