По ситуации в ЛНР Татьяна Становая 2259 22.11 22:27 |2259 По ситуации в ЛНР можно зафиксировать несколько тезисов. Первое – не удивительно, что Плотницкий не сумел удержаться на своём посту, ведь он практически не контролировал силовые структуры «республики», где управление было полицентричным. Удивительным было то, как долго он сохранял свой пост. Второе - неясность перспектив Донбасса для Кремля вели к тому, что и Кремль не торопился управлять ситуацией. Все шло самотеком. На вариант «свержения» Плотницкого у Кремля был свой ответ – кто бы ни пришел, он будет лоялен. Третье – в идеале проще иметь одного дееспособного лидера ДНР-ЛНР. Плотницкий ничего не контролировал, Захарченко в этом смысле гораздо интересней. Но на фамилии тут не стоит обращать внимание. В любом случае, если дело будет идти к тому, чтобы интегрировать ЛНР и ДНР – тем лучше. Но не стоит торопиться: интересы Захарченко и Корнета тут не совпадают, никакого союза между ними нет. Корнет хочет свою территорию, Захарченко не хочет бардак под боком. Вот и весь «союз». Слить две республики будет крайне непросто и потребует гораздо более глубокого решения по институтам и кадрам.



Четвертое – не стоит преувеличивать конкуренцию ФСБ и Суркова (звучит уже само по себе безумно). Каждый занимается своим делом. Другое дело, что, конечно, гражданским властям в Москве хотелось бы больше возможностей для «инжиниринга». Но учитывая, что минские процесс в тупике, будущее Донбасса кажется все более мрачным, а украинский кризис уже никого на Западе особенно не интересует, ситуация в «республиках» тухлая. Чтобы получать возможности для политического «инжиниринга» Суркову нужно больше динамизма по мирному процессу. При стагнации более широкое поле для манёвра оказывается у спецслужб, которые, однако, тоже не очень понимают, чего им с ЛНР делать. Все ориентируются на Путина, а Путину нужно, чтоб не было шума, чтоб ситуация была управляемой.



В итоге мы получим следующее: Кремль, отстраняясь от происходящего в ЛНР, фактически поддерживает Корнета. Слияние ЛНР и ДНР возможно только через продавливание этой ситуации, но для этого пока нет достаточной мотивации и условий (даже если очень хочется). Наконец, все планы по «реинтеграции» Донбасса уже написаны. Кремль только ждёт, когда до этого созреет Вашингтон ну или на худой конец Париж и Берлин. В таком случае и всех лидеров ЛНР-ДНР будет проще (и ясно с какой целью) поставить «на место», заменив впоследствии на невоевавших украинских лидеров (следите за Медведчуком).



Татьяна Становая

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