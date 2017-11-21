Звонят нам с телеканала "Россия", спрашивают разрешения на использование в фильме песни "Ад наш" ЭЛИЗИУМ / ELYSIUM 2747 21.11 22:07 |2747 Звонят нам с телеканала "РОССИЯ", спрашивают разрешения на использование в фильме песни "АД НАШ".

"Включаем дурачка", и по нашей просьбе то же самое предложение высылают нам на емейл на согласование... Да то ли по ошибке, то ли по глупости прикладывают к письму файлом полный «сценарий 4-серийного пропагандистского фильма Александра Проханова "СТРАСТИ ПО ГОСУДАРСТВУ"

Проханов, кто не знает, - тот самый путинско-геббельский пропагандист, который на Сталина молится, Путина новым царём на российский трон продвигает, да оправдывает все войны, которые ведёт Путин. И, конечно же, первостепенно – является рупором борьбы с оппозицией и инакомыслием в России. В общем, «Трибунал в Гааге» давно по нём плачет.



А далее они переиначивают песню «Ад наш», да показывают Элизиум играющим под флагами батальона «Азов» (откуда бы они их вмонтировали, интересно?), и на всё это спрашивают наше авторское разрешение, да суммой денежного вознаграждения интересуются. Как сейчас говорят «Когда мы думали, что достигли дна, снизу постучали.»



Полный «сценарий» будущего фильма, все его 4 серии, мы, конечно же, прикладываем. Шедевр пропаганды. Геббельс гордился бы своими сыновьями.

Многим, думаем, будет интересно как сейчас такое клепается. Как ложь, искажение реальности и подтасовка фактов становятся скрепами. Скрепами, на которых держится путинский Мордор.



Фрагмент 2 серии фильма, эпизод с Элизиумом:



"Лайф: протестные выступления, митинги и пикеты оппозиции. На трибуне – Навальный, Касьянов, Гудков.



Фрагмент песни «Элизиум» «Ад наш»:

«Сделаем наше пекло чуть краше:

Всех несогласных запрем у параши

Всем колорадских жуков завезем

Рай победим - и тогда заживём!

Добро пожаловать на наш шабаш.

Ад наш! Ад наш!

У нас сегодня здесь ажиотаж!

Ад наш! Ад наш!»



Выступление группы, https://www.youtube.com/watch?v=95EkrlfVBOo (звук лучше на других клипах в Ютубе). В зале машут флагом батальона «Азов».... "



Флаги Азов, блять, у них! На анархическом Элизиуме.











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