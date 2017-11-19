Владимир Путин открыл в парке Ливадийского дворца в Ялте памятник Александру III. На первый взгляд памятник выглядит впечатляющее, особенно на фоне невысокого Путина. Но если подойти поближе, оказывается, что это очредная безграмотная и наспех сделанная поделка. Ну не получается у властей собрать скрепы из нашего "великого" прошлого. Давайте разберём, что не так с памятником. ТАСС сообщает: "...Четырехметровый монумент императору был изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов, автором работы стал народный художник России Андрей Ковальчук. Александр III изображен сидящим на срубе дерева в военной форме, опираясь на меч. Позади него - горизонтальная стела с двуглавым орлом, на рельефе которой показаны различные достижения эпохи царя-миротворца: создание самолета Можайского и винтовки Мосина, строительство заводов и фабрик, а также Транссиб, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Исторический музей. Здесь же показаны и выдающиеся деятели того времени: Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Пржевальский, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и другие." 1. Нами любимый Достоевский поднагадил уже тем, что ни дня не прожил при правлении Александра III. Он умер за 30 дней до того, как был убит Александр второй и соответственно начал править третий. 2. Самолет Можайского разрабатывался еще с 1870-х. Испытания прошли в самом начале царствования Александра III, но самолет все равно не взлетел. Так себе достижение. 3. Транссиб начали строить в 1891 году, за три года до смерти Александра III, а достроили только к 1916 году. 4. Годом основания Третьяковской галереи принято считать 1856 год. В 1892 году купец всего лишь передал собрание в дар Москве. Причем тут Александр III? Изображенный на рельефе (по самому-самому центру) фасад Третьяковки возведен в 1900-1903 годах по рисунку Виктора Васнецова. Царь давно в могиле. 5. Официальная дата основания Исторического музея - 1872 год. «Музей имени Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича» был основан указом императора Александра II, папы нашего героя. 6. Лев Толстой написал "Войну и мир" и "Анну Каренину" при Александре II. И жил еще довольно долго при Николае II. Достижение Александра III? 7. Пржевальский основной массив путешествий совершил при Александре II, а не при Александре III. 8. Менделеев открыл периодический закон в 1869 году, при Александре II. Умер при Николае II в 1907 году. В чем достижение Александра III? Но самое эпичное еще не это. ТАСС продолжает: "На белом мраморном постаменте памятника высечена надпись "Император Всероссийский Александр III", а ниже приведена его крылатая фраза: " У России есть только два союзника - ее армия и флот". Фраза про армию и флот приписывается императору ложно, на самом деле ее произнес военный министр Ванновский. Источник: https://goo.gl/ebZosM