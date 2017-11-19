Крыса внутри? Алексей Венедиктов 3330 19.11 10:55 |3330 Вот как это



«Сегодня с самого утра поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа, и на объектах по соседству с теми местами, которые по программе должен был посетить Путин», — рассказал Песков вечером 17 ноября.



Никто не знает ни маршрута кортежа Путина, ни время его прибытия



Крыса внутри?



Будем наблюдать

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