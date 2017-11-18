|"Комитет по предотвращению пыток" оштрафовали на 400.000 рублей за отказ называться "иностранным агентом"
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18.11 22:37 | 1626
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Вчера "Комитет по предотвращению пыток" - организацию, которая уже два месяца находится в стадии ликвидации, зачем то оштрафовали на 400.000 рублей за отказ называться "иностранным агентом". Сделано это было по требованию Минюста России. Вот никак не пойму я этих некрофильских наклонностей Минюста. Как только мы запускаем процедуру ликвидации очередного юрлица, они, вдруг спохватываются и начинают фигачить на эту, уже мертвую организацию, штрафы. План по репрессиям, видимо, так выполняют.
P.S: Спасибо тем, кто переживает и спрашивает. Не волнуйтесь, всё в порядке. Мы никуда не деваемся. С 19 июля 2017 года мы работаем как "Комитет против пыток". Вернули себе историческое название.) Иностранным агентом не являемся, не переживайте.
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