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"Комитет по предотвращению пыток" оштрафовали на 400.000 рублей за отказ называться "иностранным агентом"
"Комитет по предотвращению пыток" оштрафовали на 400.000 рублей за отказ называться "иностранным агентом"
Игорь Каляпин
18.11 22:37 |  число просмотров 1626

Вчера "Комитет по предотвращению пыток" - организацию, которая уже два месяца находится в стадии ликвидации, зачем то оштрафовали на 400.000 рублей за отказ называться "иностранным агентом". Сделано это было по требованию Минюста России. Вот никак не пойму я этих некрофильских наклонностей Минюста. Как только мы запускаем процедуру ликвидации очередного юрлица, они, вдруг спохватываются и начинают фигачить на эту, уже мертвую организацию, штрафы. План по репрессиям, видимо, так выполняют.
У меня когда то был друг - милиционер. Он рассказывал, что для выполнения "плана по административной практике" они составляли протоколы о мелком хулиганстве... на кладбище. Приезжали на кладбище и составляли протоколы, переписывая данные с памятников на свежих могилах. Во всех милицейских базах эти люди еще числились живыми. В результате, премии и прочие мелкие милицейские радости получали в полном объеме, ну и с гражданами лишний раз конфликтовать не приходилось. Покойники ни разу не пожаловались, что их незаконно записали в пьяницы или дебоширы. Правда и штрафы за мелкое хулиганство покойники, тоже вряд ли платили...
С тех пор прошло, наверное, лет 20. И вот, передовую практику нижегородских ППС-ников перенял Минюст России.
С чем я нас всех и поздравляю!

P.S: Спасибо тем, кто переживает и спрашивает. Не волнуйтесь, всё в порядке. Мы никуда не деваемся. С 19 июля 2017 года мы работаем как "Комитет против пыток". Вернули себе историческое название.) Иностранным агентом не являемся, не переживайте.
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