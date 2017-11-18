Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета продолжает жечь глаголом и напалмом одновременно. Я пропустил, а оказывается, сенатор Климов позавчера пообещал прописать в законе не только иноагентов, но и «нежелательное сотрудничество».

То есть россиян будут сажать/штрафовать/поражать в правах за общение с иностранцами. Давно бы так, а то все полумеры.

Вот цитата (спасибо Павлу Чикову, который ее нашел): «Необходимо законодательно урегулировать еще два новых понятия: нежелательная деятельность, то есть деятельность иностранных физических лиц, которые нежелательны для нашей страны, независимо от того, они формально принадлежат к нежелательными организациям или нет. Второе важное сегодня понятие - нежелательное сотрудничество, когда уже наши граждане начинают сотрудничать с теми, с кем, по нашему мнению, сотрудничество нежелательно, поскольку это наносит ущерб нашему суверенитету».

Понятно, что по «нежелательным сотрудничеством» попытаются оправдать репрессии против «Открытой России», оппозиции в целом и журналистов. Вот только пропишут его, как и СМИ-иноагентов, так, что в итоге смогут приписать любому.

Вспомните, сколько россиян у нас сели ()секретно сели!) за смски про танки, которые ехали в Грузию. А Светлана Давыдова с ее звонком в посольство Украины. Да что там — обычная поездка за границу при желании может стать нежелательным сотрудничеством, потому как докажите обратное.

Да и выездные комиссии — это совсем не забытое недавнее прошлое.

И сказать за все это спасибо нам нужно человеку — сенатору Климову — который известен лекциями по курсам «Учет в строительных предприятиях» и «Ревизия и контроль» ((с) Википедия). Кому же еще защищать государственный суверенитет.