У меня вчера и сегодня был очень напряженный график и не хватало времени вникнуть во все события последнего времени. Но вот сейчас я наконец собралась с силами и вникла. Почитала искрометную переписку Константина Райкина с Минкультом. Почитала досье, которые собрал все тот же Минкульт на выдающихся театральных режиссеров. Вспомнила Кирилла Серебренникова в наручниках, Соню Апфельбаум в клетке, Лешу Малобродского, уже который месяц фактически мотающего срок в СИЗО.

И хочу спросить у культурного, так сказать, сообщества Российской Федерации…

Вот завтра в Петербурге открывается Форум, организованный этим самым Минкультом. Подчеркну: не финансируемый им (потому что Минкульт много чего обязан финансировать – от Большого театра и Чеховского фестиваля до краеведческих музеев и библиотек), а именно ОРГАНИЗОВАННЫЙ им.

Я тут взглянула на список участников и на заявленные темы… Множество приличных людей: Andrey Moguchy , Дмитрий Волкострелов (Dmitry Volkostrelov) , Андрей Плахов (Andrey Plahov) , Михаил Зыгарь (Mikhail Zygar) , Вячеслав Полунин, Константин Шавловский, Михаил Трофименков… да всех не перечислишь.

Я ни к чему никого не призываю. Я только хочу робко спросить.

А вы, чего, правда собираетесь в нынешней ситуации обсуждать на Форуме особенности постдраматического театра, проблемы жанрового кино, тонкости музейного дела, важность мизансцены в сценическом искусстве рубежа веков и уроки русской революции столетней давности. Да нет… ради бога… мне не жалко. Я вероятно все по-турецки понимаю… Но мне кажется, что повестка у этого форума может быть только одна: недоверие Министерству культуры.

За атмосферу страха, которая воцарилась сейчас в культуре вообще, но особенно, конечно, в театре, отвечает именно оно. Да оно этого, собственно, и не скрывает.

О том, что оно составляет черные списки, было всемирно известно уже два года назад, и говорить, что это фейк, смешно.

Слухи о том, что на каждого из нас составляются досье, ходили тоже давно. Но сейчас мы получили возможность ознакомиться с творчеством блюстителей нравственности. И это уж точно не фейк!

«…многие образы (клоун Пушкина, движущаяся на конвейере кукла Татьяны, трупик Ленского, могилка родителей Татьяны, куколка Ольги; далее появятся: Чебурашка — Онегин (тоже на конвейере), кукла длинноногой балерины, трупик дяди на столе) говорят об изначальной настроенности авторов на создание продукта радикального искусства, ломающего положительный конструктив классического произведения».

Я вот лоб об стенку расшибу, такого не напишу: таланту не хватит. Эти емкие и смелые формулировки могли выйти только из-под пера экспертов приписанного к Минкульту Института им Лихачева.

Да и на здоровье!

У меня, если честно, давно уже нет к самому Минкульту никаких претензий. В конце концов, они имеют право писать и говорить все, что им заблагорассудится.

У меня претензии только к нам самим.

Если несмотря на все, что случилось за последнее время, Форум в городе Петербурге пройдет как ни в чем не бывало, значит, мы все совершенно достойны министра культуры Мединского и его замов Аристархова и Журавского.

Мне, по правде говоря, иногда кажется, что мы даже их уже недостойны…