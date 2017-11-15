Начальник выдохнул Методичка 2671 15.11 16:49 |2671 Массово интернет начал проникать в нашу жизнь в начале нулевых, блоги – где-то между первым и вторым сроком Путина, а заказуху от обычного поста в фейсбуке многие отличать за эти годы так и не научились. Смотрите, как это работает.



Есть задача: сгладить последствия того пиздеца, который творился до и после матча в "Лужниках" в субботу, где сборная России принимала Аргентину. А там, напомним, применяли тактику создания искусственных загонов с заборами, использовали конную полицию для разрезания толпы, перекрыли весь район для машин, закрывали станции метро на вход и выход, не выпускали людей с трибун по 45 минут (на улице +2 и ветер) – в общем, welcome to Russia 2018.



За пиздец прямую ответственность несут две структуры: мэрия Собянина, которая отвечает за футбольную и транспортную инфраструктуру и ГУВД Москвы. Полиция отделалась сухим заявлением, что все было организовано нормально, а мэрия, наблюдая истерику начальника, как обычно решила закупить "позитив в блогах".



На этот раз пошли к комментатору "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну. Видимо, на канале кончились вообще все деньги и комментаторам платят зарплату телевизорами, раз человек не брезгует брать 150 тысяч рублей за такой пост в защиту "Лужников": https://www.facebook.com/nobel.arustamyan/posts/10213097091640966



Всё по классике. В лоб не защищать, но: "эмоции были разные", "впечатления от ситуации с выходом были не одинаковы", "я избежал глобальных проблем с выходом". И обязательно похвалить стадион, за который ответственен Собянин.



И ведь никто – не то что из коллег – даже из болельщиков не скажет Арустамяну: "Нобель, балда, что ж ты деньги берешь за то, чтобы оправдать субботний пиздец, когда по холоду, как скот из загонов, люди топали несколько километров до метро, прождав около часа после игры?" А коллеги из "Спорт-Экспресса", Спортс-точка-ру и Чемпионатком постесняются разоблачать Арустамяна: зачем портить отношения, тем более, что масса совместных проектов впереди.



И Нобель Арустамян будет брать деньги и дальше, чтобы распечатки его постов легли на стол Собянина и начальник выдохнул, думая, что все тылы прикрыты.

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