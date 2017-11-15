Копаюсь в федеральном бюджете 2017 г. Оказывается, федеральный проект "Сохранение и использование культурного наследия России", реализуемый Минкультом во главе с большим патриотом Мединским, финансируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития. Также как и проект по совершенствованию самой системы госфинансов в России. Есть в этом при нынешней атмосфере какая-то ирония судьбы