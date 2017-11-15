Потерьнет el-murid 2148 15.11 00:11 |2148 Мордовские сетевые СМИ сообщают о гибели очередного наемника:



20 октября во время военных действий здесь погиб 25-летний уроженец ичалковского села Оброчное Юрий Эбель.



По словам родственников, группа добровольцев, в которой находился наш земляк, попала под обстрел. Из 18 человек не выжил никто. Известно, что Юрий служил в частной военной компании Вагнера. В 2014 году принимал участие в миротворческой деятельности в Крыму и на Донбассе. Эта командировка была для него пятой по счету. Незадолго до смерти он прислал жене сообщение с просьбой писать ему смс. «Отвечать не смогу, но прочитаю обязательно», — написал он. Сведения о не доставленных смс стали приходить на телефон девушки 20 октября. Страшную новость родным сообщили 1 ноября. Через несколько дней гроб с телом солдата доставили в Оброчное. Юрия похоронили на местном кладбище. У него остался 8-месячный сын.







Судя по тому, что речь идет о группе в 18 человек, никт из которых не выжил, будут и новые сообщения. В соцсетях, конечно. Официально их уже забыли. Обсудить в блоге автора