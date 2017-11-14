Присудили штраф 15 тысяч Baronova 1673 14.11 22:26 |1673 Так. Ну, только что меня отсудили в Тверском суде по ТОМУ САМОМУ ЗАДЕРЖАНИЮ 12 июня, которым меня так усиленно продолжают разоблачать некоторые люди.



Это они зря, потому что с самого начала я пыталась попасть добровольно в автозак, чтобы минимизировать риск 15дневного сна на казенной кровати для нескольких участников Московского отделения Открытой России.



Об этом я написала даже в возражениях к протоколу о задержании, где заботливой сержантской рукой указано, что меня отправили в автозак за крики "Долой Режим" etc.



Суд осмотрел все видео, в том числе видео КП (https://www.google.ru/amp/s/amp.kp.ru/daily/26691/3715058/ ) где никакого Долойрежима не наблюдается. И вообще весь сюжет, как на ладони. Плюс был выслушан свидетель со стороны Росгвардии, который тоже не видел, чтобы я совершала вмененные мне действия и подтвердил, что у сотрудников полиции не было ко мне вопросов.



В итоге, мои доводы и доводы адвоката МГКА "Форт" Олега Елисеева остались не очень услышанными. Мы настаиваем, что протокол о задержании не соответствует действительности и нужно как минимум понять, как же так вышло, и либо прекратить административное судопроизводство, либо тогда вменять мне какую-нибудь другую статью и другие действия.



Присудили штраф 15тыр. Будем обжаловать, конечно. А то как-то грустно.



Здесь я писала в прошлый раз о том, что я, собственно, делала в автозаке и зачем мне нужно было туда по делу срочно. https://t.me/tandemMP/2940



А вот мой тиньков-кошелек!



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Суммарно пока нужно 40 тыр вместе с адвокатской работой (в т.ч. и по другим людям, которые были в том автозаке), но я все еще надеюсь, что может быть получится убрать штраф. Спасибо всем-всем, кто меня поддерживает (морально, главным образом!) и тоже согласен, что своих бросать нельзя.

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