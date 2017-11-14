А помните такую судью Хахалеву? Свадьба дочери за два миллиона долларов, свой поддельный диплом, шашни с ворами в законе? Как вы думаете, чем все закончилось? Ха-ха, НИЧЕМ. И если от свадьбы мадам отбрехалась довольно быстро — спасибо дорогому другу Кобзону, поспешившему заверить, что пел бесплатно — то с фальшивым дипломом там история, заслуживающая отдельного рассказа. Дело в том, что любительница посидеть на коленках у криминальных авторитетов, в родном Краснодаре закончила никому не нужную шарагу по специальности «биология». В этом сомневаться не приходится, ибо паразит из нее получился непревзойденный. Но вот беда — для того, чтобы стать судьей и выносить нужные бандитам-покровителям приговоры необходимо было юридическое образование. И проблему решили. На основании диплома РВ № 523 043 Тбилисского государственного университета им. Ив.Джавахишвили, якобы выданного ей в 1991 году по специальности «Юриспруденция», Елена Хахалева указом Президента РФ была назначена судьей Динского районного суда Краснодарского края, а позднее – судьей Краснодарского краевого суда. Потом случилась скандальная свадьба, люди начали копать, и накопали в итоге, что диплом-то — липовый. Получили даже ответ из Тбилиси, где говорится, что Хахалева Е.В. никогда не обучалась в ТГУ и диплома не получала. Несмотря на это, Совет Судей Краснодарского края заявил в начале сентября, что из Тбилиси поступил ответ, дескать Елена Хахалева и правда обучалась с ТГУ на юриста и ей был выдан диплом РВ № 523 043. Возмущенная общественность не успокоилась, и продолжила копать. Адвокаты даже написали запрос в Гознак, который заведует выдачей бланков дипломов. И Гознак ответил — диплом серии РВ N523043 был направлен в Чечено-Ингушский педагогический институт в июне 1988 года. Юридической специальности там отродясь не было. И получить за этим номер диплом в Тбилиси Хахалева уж никак не могла. Однако глава Совета Судей Краснодарского края Владимир Кисляк непреклонен. Две недели назад он в третий раз заявил, что проверка проведена, диплом подлинный, марш обратно под шконки. Даже уточнил, что Совет судей получил подтверждение подлинности диплома Хахалевой трижды. «Мы пытались направить запрос через посольство, но ответа не получили. Тогда отправили запрос с помощью интернета и обычной почты. И мы получили ответ и по электронной почте, и обычной почтой», — добавил Кисляк. Ну конечно, по официальным каналам и проверить могут. А «по имейлу» фотошопить можно, сколько душа пожелает. Выкусите, дорогие граждане. Оргпреступность свою подстилку не сдает. Знаете, что еще интересно? Согласно закону «О статусе судей в РФ», высшее юридическое образование является безусловным и обязательным требованием к претенденту на должность судьи. Если диплом фальшивый, то его обладатель действует с прямым умыслом и все принятые им решения в статусе судьи по определению являются неправосудными (даже если формально укладываются в рамки действующего законодательства) из-за их незаконности. Судья Хахалева за свою долгую успешную карьеру успела вынести порядка 6 000 приговоров. Если ее диплом поддельный, то абсолютно каждый из них должен быть отменен и пересмотрен. Вот только краснодарскому совету судей на это плевать, как плевать на законы вообще. Хахалева продолжает оставаться судьей и продолжает выносить неправосудные приговоры — при молчаливом попустительстве Верховного суда, СК и прокуратуры. Да что там, уверена, что встреть Елена Хахалева Путина, она бы и ему в лицо плюнула. А что такого? Ей же все можно.