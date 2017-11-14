40 миллионов рублей — это годовая зарплата сотрудника американской «Раши Тудэй». На сайта Минюста США выложены документы, которые «Раша» обязана была предоставить для регистрации иностранным агентом, и вот из них-то и выясняется любопытное.

Во-первых (впрочем, это мы знали и так), никакой «Раши Тудэй» юридически не существует. Есть мутное АНО «ТВ-Новости», которое не отчитывается о своих финансах, хотя и должно. В США АНО действует не само, а через партнеров. И вот один из таких партнеров — контора под названием T&R с единственным сотрудником, гражданином США Михаилом Солодовниковым. Ему-то в год 670 тысяч долларов и платят. И это только в Вашингтоне, а таких контор в разных штатах у «Раши» много.

Одна эта компания только за два месяца проела больше 6 миллионов долларов. Причем самое смешное, уверяет, что вовсе не на политическую деятельность, а на информирование и развлечение.

Вот так и надо записать и запомнить: мы тратим миллионы долларов, чтобы развлекать американцев и содержать граждан США.

Какая у нас в стране средняя зарплата? Примерно 35 тысяч в месяц, 400 тысяч в год (по оптимистическим госценкам)? — Ну, передавайте привет господину Солодовникову с его 40 миллионами. Аккурат в 100 раз больше.

И вот же что самое главное: оно, может быть, и не было бы так больно за выпущенные в трубу доллары, если бы от них был хоть какой-то эффект. Мягкая сила — это важно.

Но единственный эффект от нашей «внешней политики» — это катастрофическое падение репутации России и новые подозрения в наш адрес. За наши же, подчеркиваю, деньги.

Стрельба по собственным ногам, а никакое не каратэ — вот любимый спорт нашей власти.