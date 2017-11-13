Ольга Сечина действительно завела себе другого Tzurrealism 3752 13.11 22:25 |3752 Пока Игорь Сечин скрывается от суда за спинами Путина и Эрдогана, а сотрудники «Роснефти» отказываются принимать повестки для него, расскажем другую историю про главного госменеджера страны, к операции «Колбаса» отношения не имеющую.



Мы писали, что этой весной Сечин, несмотря на плохую морскую примету, сменил название своей океанской яхты St. Princess Olga. Та же судьба постигла люксовый теплоход его друзей «Княгиня Ольга» — теперь он носит стандартное название «Штандарт». Ольгой зовут вторую жену Сечина. Мы предположили, что, стерев Ольгу с лица обоих плавсредств, Сечин завёл себе другую. Тем более, в феврале 2017 года Сечина видела на итальянском детокс-курорте Мерано будущий кандидат в президенты Ксения Собчак «с какой-то брюнеткой». А летом появились слухи, что Ольга ушла к племяннику первого вице-премьера Игоря Шувалова — инвестбанкиру Станиславу Шувалову. Но они оказались фальшивкой. Хотя до сих пор в редакции известных СМИ поступают предложения разместить за деньги эту ложную информацию, порочащую честь и достоинство самого могущественного топ-менеджера страны и его второй жены.



Тем временем Ольга Сечина действительно завела себе другого. Зовут его Франческо Провенцано (для друзей — просто Фрэнки). Фрэнки младше Ольги на три года. Он профессиональный гонщик, но высоких результатов не показывал: лучшее место — 15-е в юниорской серии International Formula Master. Сейчас он тренирует перспективных юных гонщиков. Кроме известной подруги из России у него есть знаменитый русский друг — пилот «Формулы-1» Даниил Квят (злые языки утверждают, что вылетевший из команды Red Bull за провалы в последнем сезоне Даниил не попал в другую скудерию потому, что ему не удалось заручиться поддержкой солидного спонсора — типа той же «Роснефти»). Судя по «Инстаграму», дружба Ольги и Фрэнки началась ещё до того, как она засветилась на закрытой вечеринке «Роснефти» и мегаяхте St. Princess Olga. Когда об итальянце узнал Игорь, неизвестно. Но Ольга с недавних пор отношения не скрывает, выкладывая совместные фотографии в Instagram.



Еще из «Инстаграма» Ольги Рожковой выясняется, что у неё есть дочь. Год назад «Ведомости» обнаружили большие наделы в Барвихе, записанные на сына Сечина Ивана, дочь Ингу и некую Варвару Игоревну Сечину. Первые двое — дети первой жены госменеджера Марины Сечиной, а вот кем приходилась Сечину Варвара, оставалось загадкой. Теперь стало понятно, что Варвара — дочь Сечина от второго брака, и он решил поселить всех троих детей вместе, практически под одной крышей. Но пока дом не построен, девочка живёт с мамой в небольшой дедушкиной квартире на Кутузовском проспекте площадью 50 кв. м. Буквально во дворе её дома должен был появиться новый офис «Роснефти», но сейчас проект заморожен. И это к лучшему: ничто не будет напоминать Игорю Иванычу о месте, связанном с именем Ольга.





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