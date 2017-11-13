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|Предприниматели, забудьте о том, что ниша спортпита существует
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13.11 22:01 |
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|В любой нише российского законодательства есть дыры. Дыры эти существуют не просто так, а в угоду совершенно конкретным интересам российской элиты. Очень пристального внимания заслуживают продуктовые антисанкции.
Летом 2015 на Кубани изъяли и уничтожили 407 кг спортивного питания, произведенного в США. В Краснодарской таможне сообщили, что уничтоженная продукция относится к кодам ТН ВЭД 2106909200 и 2106909809, но таких кодов в списке запрещенной продукции нет. В пересчете на рубли поставщики не досчитались около 200 миллионов. До кучи владелец груза получил штраф в 300 тысяч. Вопиющий случай дошел до премьера, и в сентябре 2015-го Медведев отдельным постановлением исключил спортивное питание из эмбарго. Как думаете, выполняется постановление?
В 2017 уничтожение таможенниками спортивного питания встало на конвейер. 1 марта в Петербурге изъяли и сожгли 9 контейнеров со спортпитом. Еще тонну уничтожили в августе в Челябинской области. Нет счета рейдам ОМОН и по обыкновенным розничным магазинам, откуда продукцию просто забирают и уничтожают.
Трогательная забота силовиков о геополитическом благе россиян продиктована отнюдь не патриотическими чувствами. Совпадение или нет, но пострадавшие – это основные конкуренты Романа Ротенберга, владельца сети магазинов спортивного питания VitaWin. Практически одновременно с введением продуктового эмбарго Роман Борисович объявил о создании своего инновационного спортпита под брендом "Доктор Спорт", основным сырьем которого, судя по исследованиям, являются продукты на основе соевого белка. То есть для спортивных целей "Доктор Спорт" просто непригоден. И конечно, заставить есть такой отечественный говнопротеин решительно невозможно, не уничтожив импорт.
Еще более странный продукт под названием "Протеин Спецназ", позиционирующийся как Национальный Протеин Специального Назначения, появился на рынке в этом году. Он сделан из подсолнечника (вкус которого явно ощутим) и еще менее пригоден для употребления внутрь, чем детище Ротенберга. Своим появлением инновационный "Протеин Спецназ" обязан Научному парку МГУ, возглавляемому Екатериной Тихоновой.
Не нужно быть аналитиком рынка, чтобы уловить волшебный национальный тренд. Предприниматели, забудьте о том, что ниша спортпита существует. Она больше не для вас. Спортсмены, жрите сою и семечки, наслаждаясь величием России.
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|Elizaveta Osetinskaya 6.12 13:58 | 751
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|Если б мне в 2013 году сказали бы: знаешь, в 2014 году мы проведем Олимпиаду так, что российских спортсменов больше на нее не пустят, я бы, наверное, усомнилась, но еще как-то могла бы поверить
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|Serguei Parkhomenko 6.12 12:17 | 539
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|Кусок улицы, на котором расположено российское посольство, предлагается переименовать в Площадь Бориса Немцова. Посольство протестует.
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|ovdinfo 6.12 02:14 | 473
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|Проект начинался с двух человек — одного программиста и одного журналиста. Теперь же мы — пара десятков участников и сотня волонтеров из пяти городов
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|Павел Чиков 6.12 02:10 | 696
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|Отказ от участия в международных соревнованиях, запрет на зарубежные поездки российским спортсменам. Реестр спортсменов - иностранных агентов. Замена гражданского спорта военными маневрами
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|Надя Толокно 5.12 18:50 | 523
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|Медиазона объявляет сбор средств на свое существование. Поскольку Госдеп не дает и никогда собственно, козлина, не давал денег, то мы обращаемся к вам. Если тебе дорога мз, не проходи мимо
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|www.facebook.com 2.12 17:13 | 746
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|Фестиваль ищет жильцов и собственников квартир в старых самарских домах, которые заинтересованы в восстановлении исторического облика зданий. Мы можем помочь ресурсами, людьми и знаниями
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|Евгения Волункова 2.12 17:01 | 2710
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|"Я хочу рассказать о себе публично, чтобы сломать шаблоны, что ВИЧ - это только про наркозависимых и проституток. Я замужем, мой муж — ВИЧ-отрицательный, у нас есть сын"
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|Dmitry Gudkov 30.11 23:11 | 2856
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|Один за другим анонимные миллиардеры и их окружение сообщают, что да, вы знаете, Владимир Путин «живет в параллельной реальности», «рядом с ним лучше не мелькать»
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|Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"?
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|5.12 |
| Медиатехнолог
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|Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК!
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|5.12 |
| Gleb Pavlovsky
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|Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами.
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|22.11 |
| BuninCo
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|И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела.
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|7.11 |
| Alexander Osovtsov
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|Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут.
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|7.11 |
| Alexander Vinokurov
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|Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора.
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|26.10 |
| Andre Jvirblis
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