Предприниматели, забудьте о том, что ниша спортпита существует metodi4ka 2800 13.11 22:01 |2800 В любой нише российского законодательства есть дыры. Дыры эти существуют не просто так, а в угоду совершенно конкретным интересам российской элиты. Очень пристального внимания заслуживают продуктовые антисанкции.



Летом 2015 на Кубани изъяли и уничтожили 407 кг спортивного питания, произведенного в США. В Краснодарской таможне сообщили, что уничтоженная продукция относится к кодам ТН ВЭД 2106909200 и 2106909809, но таких кодов в списке запрещенной продукции нет. В пересчете на рубли поставщики не досчитались около 200 миллионов. До кучи владелец груза получил штраф в 300 тысяч. Вопиющий случай дошел до премьера, и в сентябре 2015-го Медведев отдельным постановлением исключил спортивное питание из эмбарго. Как думаете, выполняется постановление?



В 2017 уничтожение таможенниками спортивного питания встало на конвейер. 1 марта в Петербурге изъяли и сожгли 9 контейнеров со спортпитом. Еще тонну уничтожили в августе в Челябинской области. Нет счета рейдам ОМОН и по обыкновенным розничным магазинам, откуда продукцию просто забирают и уничтожают.



Трогательная забота силовиков о геополитическом благе россиян продиктована отнюдь не патриотическими чувствами. Совпадение или нет, но пострадавшие – это основные конкуренты Романа Ротенберга, владельца сети магазинов спортивного питания VitaWin. Практически одновременно с введением продуктового эмбарго Роман Борисович объявил о создании своего инновационного спортпита под брендом "Доктор Спорт", основным сырьем которого, судя по исследованиям, являются продукты на основе соевого белка. То есть для спортивных целей "Доктор Спорт" просто непригоден. И конечно, заставить есть такой отечественный говнопротеин решительно невозможно, не уничтожив импорт.



Еще более странный продукт под названием "Протеин Спецназ", позиционирующийся как Национальный Протеин Специального Назначения, появился на рынке в этом году. Он сделан из подсолнечника (вкус которого явно ощутим) и еще менее пригоден для употребления внутрь, чем детище Ротенберга. Своим появлением инновационный "Протеин Спецназ" обязан Научному парку МГУ, возглавляемому Екатериной Тихоновой.



Не нужно быть аналитиком рынка, чтобы уловить волшебный национальный тренд. Предприниматели, забудьте о том, что ниша спортпита существует. Она больше не для вас. Спортсмены, жрите сою и семечки, наслаждаясь величием России.

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