С регистрацией Раши тудей в качестве иностранного агента какая-то неразрешимо дурацкая ситуация. С одной стороны, FARA и российский закон — это и качественно, и количественно разные вещи. В американском списке от России сейчас три международные конторы, представляющие двух дочек ВТБ и лично Дерипаску. В русском - ещё не забитые до конца региональные благотворители и НКО с двумя подвижниками без зарплаты в штате. Понятно, что попадание RT в американский список вызовет совершен но неадекватную реакцию и очередную бомбёжку Воронежа, то есть травлю условного Эха, или даже скорее маленького регионального сайта, чей замглавред съездил на международный форум Дойче Велле, допустим. Да уже вызвало, собственно — всякие Пушковы уже начали высказываться в том духе, что будем бить своих, чтоб чужие боялись, и не мы в этом виноваты. Как муж, орущий на жену с фингалом под глазом "Это ты меня довела!!" То есть я каждый раз когда говорю — не надо заставлять их регистрироваться, вы же нам только хуже сделаете, тут же звучит контраргумент "Не надо поддаваться на шантаж Путина". С третьей - Раша тудей объективно никакой опасности ни для кого не представляет, рейтинг и аудитория у неё ниже статистической погрешности и никакой "альтернативной точки зрения против мейнстрима" она не показывает, а тупо копипастит одновременно Breitbart и Counterpunch, если вы понимаете, о чём я. И американская реакция на них абсолютно неадекватна истинному масштабу, и от потоков вранья и истерики из российского телика по этому поводу тоже уши вянут. То есть какая-то тотальная глупость со всех сторон.