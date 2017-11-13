ужна поддержка. Не прошли Face Control в кинотеатре!!!

Сегодня при посещении кинотеатра Мираж Синема в Атлантик Сити моему сыну с другом было отказано в посещении кинотеатра и Пицерии. Сотрудник заведения выгнал детей из кафе (мой сын имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом и передвигается на коляске) и объяснил им, что, если "хозяину заведения" не понравится чье-то лицо они вправе отказать в обслуживании. При повторном посещении сотрудник пугал жалобой в прокуратуру. Аудиозапись сделал Артем. Случай не единичный в России. И упор делается на частные заведения и их право решать кого пускать, а кого нет. Помогите добиться справедливости. Хочу обратиться в прокуратуру. Имеется аудиозапись. #мираж синема атлантик сити



