Самоубийства смертельно больных Catherina Gordeeva 1778 13.11 00:36 |1778 Почему-то самоубийства пожилых людей и тех, кто смертельно болен, производят на меня самое ошарашивающее впечатление: человеку остается всего несколько ступеней на, в общем-то, недлинной лестнице жизни и он сознательно выбирает укоротить путь.

Страх страдания оказывается сильнее страха смерти. Страх потерять достоинство — сильнее. Страх боли — сильнее. Беспомощности, бесправия, несчастности в болезни — сильнее.

Этот выбор всегда трудно пережить близким, лишенным (теперь навсегда) возможности проститься, простить и попросить прощения. Этот выбор больно бьет по тем, кто так много делает для того, чтобы люди верили в возможность достойной жизни до самого конца. И этот выбор нельзя ни осуждать, ни обсуждать.

Потому что никогда задним числом наверняка не узнать, а что вот в этом конкретном случае нужно было сделать. И правда ли, те несколько ступеней, которых человек себя сознательно лишил, стоили того, чтобы задержаться. Обсудить в блоге автора