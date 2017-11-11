



Странное чувство преследовало меня вчера в Чечне. Толпа орущих женщин с оскорбительными и нелепыми плакатами в руках. Суд с заранее принятым решением. Волнение за нас коллег и близких. А меня не покидало ощущение, что я снова в Чечне среди друзей, как это бывало всегда прежде. Мне самой было удивительно, почему это так. А сегодня, прочитав, отклики на мой ночной пост, я поняла, что чувство не подвело. А лозунг "Ганнушкина - мать анархии" меня просто восхитил. Мой отец всегда говорил, что у меня анархическая натура. Кроме того, известно, что анархия - мать порядка. Теперь, значит, я его бабушка! https://drive.google.com/ file/d/ 1aDRsi8K4SrFq2QEhtpNF3G64t7 j5BhQP/view