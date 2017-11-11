Что у вас на уме?- спрашивает меня ФБ. Не хотелось писать или говорить, но вынуждена помочь Маргарите Симонян справиться с возможностью проснуться во вторник в статусе «Иностранного агента».

Для тех, кто не знает, я - «иностранный агент», насильственно включённый в список Минюстом, поскольку, как и Маргарита, утверждала с самого начала, что не являюсь агентом, а НП Институт региональной прессы, получая иностранные гранты, не занимается политической деятельностью, законы РФ не нарушает, но категорически не согласен с приписываемой нам антироссийской деятельностью. Мы, как и Маргарита, возмущались, что мы должны маркировать любой документ, исходящий из ИРП, словами “иностранный агент». Наша организация

законопослушна, поэтому мы использовали формулировку:

« По версии Минюста ИРП - Иностранный агент». Маргарита должна понимать, что ей гораздо легче, РФ отомстит за оскорбление невинного, правдивого и прозрачного СМИ, которое она возглавляет. К тому же ее не подозревают в терроризме и экстремизме, не назначают неподъемный штраф и т.д.

ИРП проиграл почти все суды в РФ, пытаясь доказать абсурдность подозрений и обвинений. Сейчас дело рассматривается Европейским судом.

Почему бы Симонян не решать проблему СМИ в правовом поле, не прибегая к давлению государственной машины? Было бы очень интересно посмотреть, как бы развивались события.