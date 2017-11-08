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|Elizaveta Osetinskaya 6.12 13:58 | 751
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|Если б мне в 2013 году сказали бы: знаешь, в 2014 году мы проведем Олимпиаду так, что российских спортсменов больше на нее не пустят, я бы, наверное, усомнилась, но еще как-то могла бы поверить
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|Serguei Parkhomenko 6.12 12:17 | 540
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|Кусок улицы, на котором расположено российское посольство, предлагается переименовать в Площадь Бориса Немцова. Посольство протестует.
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|ovdinfo 6.12 02:14 | 474
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|Проект начинался с двух человек — одного программиста и одного журналиста. Теперь же мы — пара десятков участников и сотня волонтеров из пяти городов
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|Павел Чиков 6.12 02:10 | 697
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|Отказ от участия в международных соревнованиях, запрет на зарубежные поездки российским спортсменам. Реестр спортсменов - иностранных агентов. Замена гражданского спорта военными маневрами
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|Надя Толокно 5.12 18:50 | 523
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|Медиазона объявляет сбор средств на свое существование. Поскольку Госдеп не дает и никогда собственно, козлина, не давал денег, то мы обращаемся к вам. Если тебе дорога мз, не проходи мимо
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|www.facebook.com 2.12 17:13 | 747
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|Фестиваль ищет жильцов и собственников квартир в старых самарских домах, которые заинтересованы в восстановлении исторического облика зданий. Мы можем помочь ресурсами, людьми и знаниями
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|Евгения Волункова 2.12 17:01 | 2711
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|"Я хочу рассказать о себе публично, чтобы сломать шаблоны, что ВИЧ - это только про наркозависимых и проституток. Я замужем, мой муж — ВИЧ-отрицательный, у нас есть сын"
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|Dmitry Gudkov 30.11 23:11 | 2856
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|Один за другим анонимные миллиардеры и их окружение сообщают, что да, вы знаете, Владимир Путин «живет в параллельной реальности», «рядом с ним лучше не мелькать»
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|Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"?
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|5.12 |
| Медиатехнолог
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|Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК!
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|5.12 |
| Gleb Pavlovsky
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|Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами.
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|22.11 |
| BuninCo
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|И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела.
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|7.11 |
| Alexander Osovtsov
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|Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут.
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|7.11 |
| Alexander Vinokurov
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|Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора.
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|26.10 |
| Andre Jvirblis
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