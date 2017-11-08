1. Больниц в 2 раза меньше

2. Больничных коек на 28% меньше

3. Школ на 37% меньше

4. Аварийного жилья в 2 раза больше

5. Военные расходы в 3 раза больше

6. Чиновников в 2 раза больше

7. $ миллиардеров в 15 раз больше