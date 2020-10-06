Типичная программа праздничных мероприятий 7 октября

(Ни слова не выдумано, составлено по информации из нескольких регионов) 1. Проведение молодежного флешмоба с исполнением песни "Мой лучший друг - президент Путин". 2. Масштабное праздничное граффити и/или праздничная открытка, создаваемая участниками в ходе флешмоба. 3. Выставка художественных работ (или публичный стихотворный конкурс), посвященная президенту. 4. Авто-(мото, вело)пробег или спортивная пробежка. Проведение спортивных соревнований по видам спорта, любимых президентом (дзюдо, хоккей). 5. Высадка праздничной аллеи президента (65 саженцев). 6. Демонстрация в кинотеатре фильма режиссера Стоуна о президенте Путине (аудитория - школьники старших классов). 7. Участие в праздничной телеэстафете от региона к региону.