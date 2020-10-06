|День рождения Путина
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6.10 19:24 | 446
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Типичная программа праздничных мероприятий 7 октября
1. Проведение молодежного флешмоба с исполнением песни "Мой лучший друг - президент Путин".
2. Масштабное праздничное граффити и/или праздничная открытка, создаваемая участниками в ходе флешмоба.
3. Выставка художественных работ (или публичный стихотворный конкурс), посвященная президенту.
4. Авто-(мото, вело)пробег или спортивная пробежка. Проведение спортивных соревнований по видам спорта, любимых президентом (дзюдо, хоккей).
5. Высадка праздничной аллеи президента (65 саженцев).
6. Демонстрация в кинотеатре фильма режиссера Стоуна о президенте Путине (аудитория - школьники старших классов).
7. Участие в праздничной телеэстафете от региона к региону.
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