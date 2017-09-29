Нижний Новгород

Суд оштрафовал председателя УИК Зинаиду Застело на 100 тыс. руб., признав ее виновной в фальсификации бюллетеней накануне выборов депутатов заксобрания Нижегородской области и Госдумы в 2016 году

Поскольку члены избиркома совершали эти действия за закрытыми дверями, их поведение насторожило сотрудника Росгвардии, охранявшего избирательный участок. Вместе с прибывшим в библиотеку полицейским он попытался попасть в комнату, но дверь им не открыли.