|Суд оштрафовал председателя УИК Зинаиду Застело на 100 тыс. руб.
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6.10 17:55 | 342
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Нижний Новгород
Суд оштрафовал председателя УИК Зинаиду Застело на 100 тыс. руб., признав ее виновной в фальсификации бюллетеней накануне выборов депутатов заксобрания Нижегородской области и Госдумы в 2016 году
Поскольку члены избиркома совершали эти действия за закрытыми дверями, их поведение насторожило сотрудника Росгвардии, охранявшего избирательный участок. Вместе с прибывшим в библиотеку полицейским он попытался попасть в комнату, но дверь им не открыли.
Тогда они отклеили угол плаката и увидели, как женщины бросают бюллетени в урну. По словам полицейского, Зинаида Застело вышла из кабинета, потребовала предъявить документы и стала тянуть время. В этот момент ее помощницы спрятали урну и попытались уйти через запасной выход, где их остановил охранник.
Попытку покинуть библиотеку сотрудницы УИК в протоколах объяснили плохим самочувствием, а манипуляции с бюллетенями — «репетицией выборов».
Адвокат вообще красавец:
Адвокат Сергей Лебедев просил оправдать свою подзащитную, настаивая, что следствие подменило понятие «заполненный бюллетень» на «сфальсифицированный бюллетень». Господин Лебедев объяснил разницу с помощью помеченной ручкой купюры, которая, по его словам, от этого не стала фальшивой.
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