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"Убеждения" у ВКонтактика, хых
"Убеждения" у ВКонтактика, хых
Elena A. Panfilova
6.10 17:44 |  число просмотров 328

Вот почему я, собственно, не переживаю из-за того, что давным-давно забыла пароль от Вконтактика. «Убеждения» у них, хых.

Пишет наш пресс-секретарь Artem Efimov:

“Уважаемая Команда ВКонтакте! Пишет вам пресс-секретарь Трансперенси Интернешнл - Россия. Тут такая история…

У нас, как можно заметить, не самый популярный паблик в самой популярной соцсети России. Чтобы исправить ситуацию, мы решили, среди прочего, запустить его рекламу. Объявление гласило: «Мы против коррупции. Подпишись!»

Дважды модераторы отклонили наше объявление с формулировкой: «Реклама не соответствует рекламной политике, взглядам и убеждениям Администрации социальной сети ВКонтакте (пункт 9 Правил)».

Мы зануды и легисты, мы полезли в правила. В пункте 9 сказано, что ВКонтакте не допускает рекламу:

- «непроверенных, сомнительных товаров и услуг» (мы некоммерческая организация и не продаем вообще никаких товаров и услуг — ни сомнительных, ни несомненных);

- «так называемых «финансовых пирамид» и касс взаимопомощи (тоже не про нас);

- «содержащую неподкрепленные гарантии и обещания, в том числе гарантии «быстрого заработка», «похудения без усилий» и другие подобные» (ни в объявлении, ни на своем сайте мы не обещаем даже победить коррупцию, не говоря уж о быстром заработке и похудении без усилий);

- «содержащую ссылки на сомнительные сайты» (на наш сайт безо всяких сомнений ссылаются многие СМИ);

- «рекламу, которая, по мнению администрации социальной сети, потенциально может нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности пользователей или третьих лиц» (утверждение «Мы против коррупции» нарушает, причиняет или угрожает?).

Остается эта дивная оговорка: объявление «не соответствует взглядам и убеждениям администрации социальной сети». То есть, надо понимать, администрация ВКонтакте ЗА коррупцию? Оно конечно, хозяин барин, но всё-таки хотелось бы этот момент уточнить. “

И. Они уточнили. См. ссылку в первом комменте.

https://tjournal.ru/60209-vkontakte-otkazalas-reklamirovat-transparency-international-iz-za-ubezhdeniy-administracii
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