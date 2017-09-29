В 6 утра пять сотрудников полиции и СК ворвались домой и 6 часов проводили обыск. Формально по делу "Юкоса" 2003 года, но интересовались и Навальным. Естественно, у меня нет дома ничего запрещенного или незаконного. Забрали все электронные носители, в том числе умершей недавно мамы. Забрали наклейки и футболки с надписью "Навальный". Вели себя корректно, хотя 6 часов провел в наручниках за спиной. Я понимаю, что у них был приказ от Бастрыкина и не держу на них зла. Хотя и неприятно. Детали попозже напишу. Всем спасибо за поддержку. Несколько раз следователь говорил, что из-за меня поднят большой шум. Я в норме, хоть и немного трясет или от того, что мы беззащитны в таких случаях и от несправедливости.