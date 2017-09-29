Новые обыски у сотрудников Открытой России. Сегодня утром следователи пришли к председателю движения Александру Соловьеву, руководителю проекта Открытые выборы Тимуру Валееву, главному редактору сайта openrussia.org Веронике Куцылло и другим сотрудникам редакции. Обыски проводятся по делу ЮКОСа 2003 года.



https://openrussia.org/notes/714461/

