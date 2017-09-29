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|masha_on_tour 5.10 09:35 | 386
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|За пять минут до встречи с нами они успели поговорить с родителями и братом, те внезапно перехотели говорить с журналистами. родители сказали Радио Свобода, что им звонили "из ФСБ"
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|Филипп Куцылло 5.10 09:27 | 408
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|Людей было много. Два СОБРовца, трое понятых, и ещё три человека, один из которых был, собственно, главным
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|www.facebook.com 4.10 21:51 | 665
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|На данной фотографии у Романа имеется борода, благодаря чему мы можем сравнить его внешность с кадром из видео ИГИЛ
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|Незыгарь 4.10 21:15 | 682
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|Речь шла о 199 юридических лицах, на которые приходится 70% валового национального дохода. В этот список входят "Алроса", "Газпром", "Башнефть", "Норникель", "Роснефть"
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|Pavel Konagen 3.10 21:08 | 682
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|ЕСПЧ признал, что российский суд нарушил право на свободу выражения мнения, когда потребовал от Лены опровергнуть представленную ей позицию родственников жертв катастрофы подлодки "Курск"
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