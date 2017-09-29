|Утро начинается не с кофе. Утро начинается... с обыска
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5.10 09:27 | 408
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6 утра. Звонок в дверь.
Утро начинается не с кофе. Утро начинается... с обыска. Очередного. В прошлый раз мне повезло, мама была в командировке и по закону они не могли войти. В этот раз повезло не сильно. Мама через дверь смогла уговорить СОБР не ломать дверь, а дождаться адвоката. Дверь ломать они не стали, но за ручку подёргали, и сильно. Позже я видел огроменный прибор, по виду напоминавший помесь корпуса бензопилы и рабочей части щипцов или плоскогубцев. Видимо, чтобы ломать дверь.
Сижу теперь, гадаю, что происходит дома. Такие дела.
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