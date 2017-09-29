6 утра. Звонок в дверь.

- Шо, опять!?

Утро начинается не с кофе. Утро начинается... с обыска. Очередного. В прошлый раз мне повезло, мама была в командировке и по закону они не могли войти. В этот раз повезло не сильно. Мама через дверь смогла уговорить СОБР не ломать дверь, а дождаться адвоката. Дверь ломать они не стали, но за ручку подёргали, и сильно. Позже я видел огроменный прибор, по виду напоминавший помесь корпуса бензопилы и рабочей части щипцов или плоскогубцев. Видимо, чтобы ломать дверь.

Людей было много. Два СОБРовца, трое понятых, и ещё три человека, один из которых был, собственно, главным. Из-за того, что дверь была нараспашку, кошка тут же метнулась в её сторону, но её успели поймать. Позже, когда дверь уже была закрыта, СОБРовцы пару раз заходили, и кошка снова пыталась отправиться исследовать этажи.

Некоторое время я поглядел на процесс бумажной работы, но потом вспомнил, что время-то идет. Я поглядел на часы - нет часов. Вспомнил, что вчера их снимал. Посмотрел на часы на духовке, там нули. Вспомнил, что пока ждали адвоката нам выключали свет. Только потом я додумался посмотреть время на телефоне. Меня, кстати, тут же попросили сдать телефон на проверку, пока не уйду. Смотрели смс, телефон, контакты. Как я узнал? Смотревшие их не закрыли.

Сижу теперь, гадаю, что происходит дома. Такие дела.