Правительство решило не переводить в юрисдикцию России из офшоров крупный бизнес Незыгарь 285 4.10 21:15 |285 Для многих эта новость прошла стороной. А между тем - Правительство решило не переводить в юрисдикцию России из офшоров крупный бизнес. Ранее в проекте постановления Правительства предлагалось провести принудительную деофшоризацию для системообразующих российских компаний.



Речь шла о 199 юридических лицах, на которые приходится 70% валового национального дохода. В этот список входят «Алроса», «Газпром», «Башнефть», «Норникель», «Роснефть», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие компании. В проекте постановления предлагалось отказать в господдержке и госконтрактах компаниям с российскими активами, которые зарегистрированы в иностранной юрисдикции.



Интересен также аргумент отказа от принятия постановления - применение «принудительных мер перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию РФ создаст значительные риски для экономики страны».



Администрация в канун выборной кампании начала выполнять свои обещания крупному бизнесу, данные на последней встрече в Кремле.

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