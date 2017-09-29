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Правительство решило не переводить в юрисдикцию России из офшоров крупный бизнес
Правительство решило не переводить в юрисдикцию России из офшоров крупный бизнес
Незыгарь
4.10 21:15 |  число просмотров 285
Для многих эта новость прошла стороной. А между тем - Правительство решило не переводить в юрисдикцию России из офшоров крупный бизнес. Ранее в проекте постановления Правительства предлагалось провести принудительную деофшоризацию для системообразующих российских компаний.

Речь шла о 199 юридических лицах, на которые приходится 70% валового национального дохода. В этот список входят «Алроса», «Газпром», «Башнефть», «Норникель», «Роснефть», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие компании. В проекте постановления предлагалось отказать в господдержке и госконтрактах компаниям с российскими активами, которые зарегистрированы в иностранной юрисдикции.

Интересен также аргумент отказа от принятия постановления -  применение «принудительных мер перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию РФ создаст значительные риски для экономики страны».

Администрация в канун выборной кампании начала выполнять свои обещания крупному бизнесу, данные на последней встрече в Кремле.
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