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ЕСПЧ обязал Россию выплатить "Новой газете" и Лене Милашиной компенсацию за ограничение свободы слова
ЕСПЧ обязал Россию выплатить "Новой газете" и Лене Милашиной компенсацию за ограничение свободы слова
Pavel Konagen
3.10 21:08 |  число просмотров 218

Важное.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить "Новой газете" и Лене Милашиной компенсацию за ограничение свободы слова, допущенное судом РФ в отношении издания и автора.
ЕСПЧ признал, что российский суд нарушил право на свободу выражения мнения, когда потребовал от Лены опровергнуть представленную ей позицию родственников жертв катастрофы подлодки "Курск".
В 2005 году, напомню, в своей жалобе в ЕСПЧ родственники написали, что российское государство нарушило право на жизнь их близких, поскольку не смогло организовать эффективную спасательную операцию 23 подводников в 9 отсеке "Курска", проживших после взрывов на субмарине несколько суток. Формулировка задела "честь и достоинство" прокуроров и военных.
В решении ЕСПЧ хочется обратить внимание функционеров и жуликов на то место, где говорится, что "защита чести и достоинства" госслужащих не может быть основанием для ограничения работы журналистов, освещающих их деятельность. Никакой закон не дает госслужащим иммунитета против критики их публичных действий. Русским госслужащим, конечно, такой подход воспринимать тяжело и болезненно. Они такого не понимают.
Поэтому очень жаль, что компенсацию будет выплачивать бюджет, а не судьи и прокуроры, чья честь была задета. Три последних слова в кавычках.

И почитайте, что пишет о победе в ЕСПЧ сама Лена.
 

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