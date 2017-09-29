В последнее время мы в нашем проекте "Территория пыток" реально не сводим дебет с кредитом. Если так пойдёт дальше, через месяц можно будет говорить о закрытии проекта.

Не секрет, что проект существует на добровольные пожертвования от частных лиц и правозащитных организаций. Все отчёты о полученных и потраченных деньгах выкладываются на сайте.

Раньше мы собирали крупные суммы (по сто, двести тысяч рублей), которыми могли покрыть все расходы.

Сейчас ситуация изменилась. Мы можем собирать примерно 10 тысяч рублей в неделю, а тратить - около тридцати или даже сорока. Эти деньги идут на оплату адвокатов, оказывающих юридическую помощь заключённым в пыточных колониях. В сумму, которую мы передает адвокату, входит не только гонорар, но и оплата проезда до колонии, гостиница, налоги, которые он платит. В результате адвокатам остаются мизерные суммы, которые едва-едва позволяют им прокормить семью.

Адвокаты работают практически на голом энтузиазме. Как и мы. Собрав пять тысяч рублей с помощью краудфандинга, мы выплачиваем адвокатам десятки тысяч. практически все выплаты производятся из личных средств основателя движения "За права человека" Льва Пономарева.

Лев Александрович был против того, чтоб я это писала, но я всё равно напишу. За прошедшие полтора месяца он потратил больше ста тысяч своих личных денег (компенсация ЕСПЧ за незаконные задержания) на оплату адвокатов для заключённых, потому что больше этих денег взять было неоткуда.

Сколько потратила я, даже не знаю, потому что переводя адвокатам небольшие суммы, я нигде их не отмечала. Во всяком случае, это была значительная часть моих очень скромных сбережений.

Я думаю, это не совсем нормально.

Поэтому для октября я составила предварительную смету наших расходов. И я полагаю, что поездка адвоката в любую пыточную колонию в данной ситуации может быть осуществлена только ПОСЛЕ того, как мы соберем на неё деньги. Если деньги не собираются - значит, обществу это не нужно.

Понятно, что наш проект по известности далек от проектов гудкова и навального; помогать каким-то там зэкам - это вам не модненькая муниципальная кампания и не митинг с уточками, а тяжелая малоприятная работа, которая не принесёт никаких дивидендов и с которой товарищ дадин радостно уже слился. И я не ожидаю, что после моих жалоб мы внезапно наберём пять миллионов. Просто обрисовываю объективную ситуацию для тех, кому это интересно или, может быть, важно.

И в заключение - небольшой список того, что нам удалось сделать за время существования проекта.

1. Карелия. Заключённые утверждают, что бить в трёх исправительных учреждениях перестали. Условия содержания (питание, одежда) - улучшились. В ИК-7 по Карелии уволены два заместителя начальника. Продолжаем оспаривать отказы в возбуждении уголовных дел. От имени заключённых подаются жалобы в ЕСПЧ.

2. ИК-2 Мордовии. После жалоб условия содержания улучшились, информация от нашей подзащитной Елены Ивановой. Будем готовить коллективную жалобу в ЕСПЧ на нарушения прав человека.

3. ИК-1 Брянской области. После жалоб условия содержания значительно улучшились, это информация от заключенных, также ФСИН признал некоторые нарушения. Продолжаем оспаривать отказы в возбуждении уголовных дел за незаконное применение силы.

4. ИК-31 Красноярского края, для расследования инцидентов приезжали представители Генеральной прокуратуры, после жалоб условия содержания улучшились.

5. ЛИУ-3 Саратовской области, после жалоб ФСИН признал нарушения.

Пожертвования на оплату юридической помощи пострадавшим от пыток в колониях можно перевести на карту «Сбербанка»: 4276 3800 9459 0358 // Пономарёв Лев Александрович, также есть Paypal для переводов в валюте.