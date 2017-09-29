Дмитрия Энтео "выгнали" из "Божьей воли" из-за романа с Марией Алехиной из Pussy Riot varlamov 209 3.10 18:57 |209

Энтео и Алехина вместе читают Библию у здания Минюста. Фото отсюда



Активист Дмитрий Энтео (настоящая фамилия – Цорионов) изгнан из движения "Божья воля" и перестал быть его лидером, заявила Людмила Одегова (настоящая фамилия – Есипенко), объявившая себя новой главой движения. В целом, по ее словам, такое решение было принято из-за романа Энтео с участницей Pussy Riot Марией Алехиной.



Энтео основал движение "Божья воля" в 2012 году и получил известность именно благодаря активной кампании против Pussy Riot. Когда именно у него и Алехиной начались отношения, точно неизвестно, недавно Алехина рассказывала про них публично.



Комментируя слова Одеговой, Энтео заявил, что "движения "Божья Воля" давно не существует", так как "сейчас мы все силы вкладываем в проект "Декоммунизация" и добавил, что "Любовь сильнее ненависти, потому что Бог есть Любовь". Также он рассказал, что они с Одеговой "когда-то были очень близки", но "разошлись по определенным причинам".



"Отныне главой движения "Божья воля" являюсь я и только я.



Димитрий Цорионов, до публичного покаяния в святотатстве, в котором он принимал участие во время акции около Министерства юстиции и др., отстраняется мною от всех дел движения. Он не имеет право проводить акции и давать какие-либо комментарии от имени движения.



Наше движение было создано в 2012 году и состояло из группы людей, которые объединились друг с другом на почве противодействия богохульству в Храме Христа Спасителя. Мы сделали Дмитрия Цорионова спикером этого объединения, который представлял интересы нашей группы в СМИ.



Однако после того, как Дмитрий Цорионов сдружился с нераскаянными богохульниками, на волне протеста против которых он и сделался медийной личностью, стал проводить с ними совместные акции в рамках движения "Божья воля", где они глумились над Священным Писанием:



- богохульница из ХХС [Мария Алехина] читала Библию и курила в это же время, также она читала Слово Бога вслух, а вокруг гоготали, и никто из присутствующих там православных христиан это не пресек;



- мало того, они имеют наглость клеветать на епископа Церкви говоря, что на это святотатство их благословил владыка Пантелеймон (Шатов)!!!;



- кроме этого, были подставлены другие православные христиане, которые пришли на хорошую акцию, а в итоге им подсунули свинью в виде святотатствующей Алехиной, к чему они были совершенно не готовы и пребывали в замешательстве <...>



Расцениваю его действия как предательство движения "Божья воля" и людей, которые, доверившись Дмитрию Цорионову, сделали его главой и лицом нашего движения <...> Если Бог хочет кого-то наказать, Он лишает этого человека разума. Это и произошло с Дмитрием Цорионовым, который увлекся самопиаром и ради этого начал заигрывать и раболепствовать перед бохульниками и антиклерикалами из богемной тусовки, лишь бы только не выпасть из информационного поля".



Отрывки из заявления Одеговой



Одегова во время пикета у посольства Франции в Москве после теракта в редакции Charlie Hebdo в Париже. Фото отсюда



Энтео заметил, что они с Одеговой "когда-то были очень близки", но "разошлись по определенным причинам".​ "Мне неприятно, что какие-то мои действия личного характера могли привести к такой реакции", – пояснил Цорионов.



По его словам, права на движение "Божья воля" имеет только он "как организатор и лидер". "Это движение я создал в 2012 году. Людмила там [в движении "Божья воля"] появилась намного позже", – сказал Энтео.



Он добавил, что если "когда-то будет надобность что-то сделать от движения "Божья воля", он это сделает. По словам Энтео, сейчас он занимается проектом "Декоммунизация", а те люди, "которые были в "Божьей воле",...туда перешли".



РБК

"Это личная обида. Миле не понравилась акция, когда я позвал людей самых разных взглядов прийти к Минюсту и поддержать право каждого человека читать Библию без согласования с чиновниками. К нам на акцию пришла Маша Алехина", – пояснил РИА "Новости" Цорионов. По его словам, Одегова на акцию из-за этого не пришла <...>



"Маша все же нашла в себе мужество, желание и силы прийти и поддержать христиан от всего сердца у Минюста. Я это очень оценил. Люди не понимают, что Мария – интереснейший, глубокий человек, который занимается теперь, на мой взгляд, правильными вещами. Человек посвятил себя реальной помощи заключенным. Она уверовала в Бога", – пояснил Цорионов.



По его мнению, сегодня "Божья воля" уже выполнила свое предназначение. Отныне Цорионов решил посвятить себя движению "Декоммунизация". В то же время, по его словам, Одегова предпочла поссориться, а не искать "точки соприкосновения".



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