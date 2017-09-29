|Только по официальным данным в Сирии убито 39 российских военных
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2.10 23:20 | 173
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Только по официальным данным в Сирии убито 39 российских военных. Число секретных трупов из ЧВК Вагнера никто не считал, ихтамнет.
Путин: «Мы там достаточно долго можем тренироваться без существенного ущерба для бюджета».
Только за последнюю декаду сентября убиты полковник и генерал. Тренировку надо считать успешной.
На первом фото – Путин и генерал Асапов (он же «Примаков», ихтамнет из ДНР). На втором – Путин и полковник Федянин.
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