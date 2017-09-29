Только по официальным данным в Сирии убито 39 российских военных. Число секретных трупов из ЧВК Вагнера никто не считал, ихтамнет.

Путин: «Мы там достаточно долго можем тренироваться без существенного ущерба для бюджета».

Только за последнюю декаду сентября убиты полковник и генерал. Тренировку надо считать успешной.

На первом фото – Путин и генерал Асапов (он же «Примаков», ихтамнет из ДНР). На втором – Путин и полковник Федянин.







