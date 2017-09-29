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У меня завтра очередной суд
У меня завтра очередной суд
Sergey Smirnov
2.10 22:46 |  число просмотров 192

Мне самому надоело об этом писать, но у меня завтра очередной суд по "встречке". Который не было, которую гаишник придумал. Но за это меня водительских прав лишат.

На прошлом заседании был сам гаишник. Знаете как он увидел у меня "встречку"? В боковое стекло, когда разворачивался. Объясняю, он так говорил, чтобы объяснить почему "встречки" нет и не может быть на видеокамерах с его машины.

Еще он сказал, что видеозаписи с его машины нужны не для фиксации нарушений, а для защиты "от таких как вы". Ну и много всего наговорил. Надеюсь это наша не последняя встречка с инспектором Баклановым. Еще увидимся в суде.

Так вот. Завтра в 12:00, судебный участок №83, Шенкурский проезд 12б. Судья запросила видео из машины гаишника и принести с собой ноутбук с дисководом. У меня один есть (старый), мало ли кто соберется и у вас есть такой ноутбук – прихватите. Буду очень признателен. Впрочем, почти уверен никакого видео мы смотреть не будем. Потерялось и стерлось! Видео-то докажет мою невиновность, ну или как минимум там нарушения не будет (допускаю, что гаишник специально именно так стоял, чтобы потом говорить в суде)
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