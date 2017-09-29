Приходите в Московский Дом национальностей в эту пятницу Elena Sakirko 138 2.10 22:25 |138 Друзья, приходите в Московский Дом национальностей в эту пятницу. Там будет разговор о коренных жителях Севера: режиссер Ольга Корниенко представит свою книгу "Уходящая натура: что осталось за кадром" и покажет фрагменты из своих документальных фильмов. Книга Ольги — это возможность услышать голоса людей, о которых мы знаем не так много. Культура народа ханты тесно связана с природой. Это особое отношение к жизни, и нам есть чему поучиться у коренных жителей. Бережное отношение к природе, уважение предков, традиций, непрестанная забота о будущих поколениях, о том, что останется после нас, когда вся нефть будет добыта. В современном мире именно представители коренных народов стали хранителями своей земли. Пытаясь спасти свой традиционный образ жизни, свою культуру, они помогают нам всем сохранить жизнь на нашей земле.



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