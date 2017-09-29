|Не всё ещё у нас прогнило
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2.10 18:49 | 354
|Ну что ж, наконец произошло то, что должно было произойти.
Только что Экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов принял решение вопреки заключению белгородского совета поддержать наше заявление о лишении Мединского учёной степени доктора исторических наук. Решение было объявлено в моём присутствии, также на заседании были представители Мединского - Мягков, Аверьянов и Черняховский.
В древности у индусов был хороший литературный эпитет - "помнящий о долге благородных" (satam dharmam anusmaran). Сегодня это - про Экспертный совет ВАК. Не всё ещё у нас прогнило, как бы ни хотелось властям предержащим верить в обратное.
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