Не всё ещё у нас прогнило Ivan Babitski 354 2.10 18:49 |354 Ну что ж, наконец произошло то, что должно было произойти.

Только что Экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов принял решение вопреки заключению белгородского совета поддержать наше заявление о лишении Мединского учёной степени доктора исторических наук. Решение было объявлено в моём присутствии, также на заседании были представители Мединского - Мягков, Аверьянов и Черняховский.

В древности у индусов был хороший литературный эпитет - "помнящий о долге благородных" (satam dharmam anusmaran). Сегодня это - про Экспертный совет ВАК. Не всё ещё у нас прогнило, как бы ни хотелось властям предержащим верить в обратное. Обсудить в блоге автора