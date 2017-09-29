Сегодня было очень важное событие - конгресс независимых депутатов Москвы. Мы приглашали всех, кому близка идея реальной автономии местного самоуправления и принцип субсидиарности, заложенные в европейской хартии местного самоуправления . Для воплощения в жизнь этих идей нам нужно прежде всего заявить о местном самоуправлении как о самостоятельной политической силе, которая не является лишь звеном вертикали власти.

Хорошо, что на конгресс пришло около 100 местных депутатов, около 100 успешных самостоятельных политиков, для которых главным является ответственность перед избирателями, в том числе политическая.