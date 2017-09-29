  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Лучше, чем ФСБ
28.09 число просмотров 663 число записей 6
 
АМР-убийца
26.09 число просмотров 1220 число записей 3
 
Пострадавшее Зарядье
17.09 число просмотров 3116 число записей 7
 
Горящие за Матильду
13.09 число просмотров 2358 число записей 11
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 1766 число записей 17
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Пострадавшее Зарядье
17.09 число просмотров 3116 число записей 7
 
Горящие за Матильду
13.09 число просмотров 2358 число записей 11
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 2280 число записей 9
 
Кандидат Собчак
1.10 число просмотров 1985 число записей 18
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 1766 число записей 17
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Я посмотрела фильм "Крым"
Я посмотрела фильм "Крым"
Elena Rykovtseva
1.10 23:12 |  число просмотров 919
Я должна покаяться, пожалуйста, простите. Я посмотрела фильм Крым. Я обещала, что если большинство друзей и подписчиков скажут нет - я не пойду. Они сказали нет. И вчера я была уверена, что не иду. А утром муж говорит: - Пошли посмотрим этот "Крым". А я говорю: - Нет! Голосование на фейсбуке решило: не надо мне идти! Ох, как он орал. Ты! Тебе! Фейсбук! Дороже мужа!!! Ну я же не могла его потерять из-за фб-голосования. Я с ним пошла. Боже мой! В каком я восторге! Дорогие, которые не советовали мне идти, это такой хохот!!! Я невероятно довольна, что ослушалась вас и пошла. Какой он идиот, этот Пиманов. Он давно идиот, еще с тех пор, когда в своих разоблачительных "шпионских" "документальных" фильмах заставлял актера в пальто и шляпе изображать Григория Пасько. Я уже тогда хохотала. Сейчас, спустя 15 лет, маразм стал необратимым. Девушка из Киева, юноша из Севастополя, папа юноши, бандеровец Богдан, бандеровец Мыкола, русские военные, украинские военные и пр. Они во-первых все говорят с одним и тем же московским акцентом. Во-вторых, там все мужики похожи друг на друга, как две капли воды. Сразу понятно, какой типаж нравится Алексею Пиманову. В частности, мой муж, выйдя с сеанса, был на сто процентов уверен, что военный начальник с крейсера ВМФ РФ, который врывается в украинскую военную часть, чтобы уговорить ее сдаваться без боя, и рядовой с этого же крейсера, который сначала несколько дней подряд изображает пьяного постояльца севастопольской гостиницы, чтобы вывести на чистую воду ее хозяина, который во фраке и в бабочке едет на катере (в море!!!), чтобы проверить какой-то подземный бункер, где готовится бандеровская взрывчатка для подрыва крейсера ВМФ РФ (при том, что зачем украинцам на своей территории тайно взрывать чужие корабли, если она могла их выпереть открыто), а потом, сняв бабочку и надев зимнюю курточку, едет встречать автобус с пассажирами из Киева, чтобы их поубивать и порезать (в снегу!!) под прицелами видеокамер в нарушение всех правил диверсантской конспирации, и вот мой муж думал, что рядового с крейсера, который под видом пьяницы следит за этим бандеровским оборотнем, и командира крейсера, который едет уговаривать сдаваться украинскую военную часть (в лице сильно немолодого артиста Бориса Щербакова, который видимо призван продемонстрировать, до чего стара и немощна украинская армия) играет один и тот же актер!!! И что это вообще один и тот же персонаж!!! И я ему говорю: как же один!!! Пока начальник русского крейсера убалтывает украинца Щербакова сдаваться, этот самый рядовой, который больше не пьяный клиент (потому что бандеровец-диверсант-в бабочке к этому моменту уже разоблачен), он уже охраняет дорогу, которая ведет в эту украинскую воинскую часть!! Их двое!!! - пытаюсь я достучаться до своего мужа, который вот-вот и бандеровцев уже начнет путать с "нашими", а не только "наших" между собой, потому что, как я уже сказала, все они одинаково говорят, одинаково выглядят, и главное, что там каждый кадр и каждый эпизод так одинаково маразматичны, что пересказывать сюжет, даже в шутку, это себя не уважать, но я всерьез советую всем кто хочет поржать, обязательно посмотреть это чудо пропагандистской киномысли, когда оно появится в бесплатном интернете.
Однако же про пропаганду я все-таки скажу всерьез. Еще никто не нанес такого ущерба ее делу, как Алексей Пиманов. Вы знаете, как там по фильму? Там бандеровцы останавливают автобус, который едет в Крым из Украины, разбивают ему стекла, бесчинствуют и режут пассажиров. Ну не всех, но одного точно. И теперь жители Крыма ждут, что из Киева приедет целый поезд с бандеровцами. А поезд приезжает пустым. Потому что как объясняет машинист они "зассали" и повыбрасывали оружие в Херсоне. Крымчане облегченно вздыхают. И тут российская армия ни с того ни с сего начинает высаживать на территорию Крыма десанты и военные самолеты, из чрева корабля ВМФ РФ выползают танки и БТРы, ну и начальник крейсера, как я уже говорила, прется уговаривать артиста Щербакова сдаваться, и тот сдается, и они осуществляют вот этот военный захват Крыма, и сценаристы даже не пытаются замотивировать - на каком основании?!! По фильму - на основании одного автобуса, разгромленного бандитами. И что же, спросит любой школьник, было не помочь украинским силовикам найти и обезвредить этих бандитов?! Это что теперь - каждую территорию к себе присоединять, где раздербанят автобус?! Фильм отвечает, что каждую. Ну жизнь, собственно, тоже так в свое время ответила, это единственное, в чем они совпали, фильм и жизнь, с беспомощной мотивировкой аннексии.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Сегодня было очень важное событие - конгресс независимых депутатов Москвы
blogЮлия Галямина    2.10 08:46 |  число просмотров 241
Сегодня было очень важное событие - конгресс независимых депутатов Москвы На конгресс пришло около 100 местных депутатов, около 100 успешных самостоятельных политиков, для которых главным является ответственность перед избирателями, в том числе политическая
 
Свете нужно сейчас минимум €21 тыс.
blogAnastasia Karimova    1.10 16:53 |  число просмотров 451
Свете нужно сейчас минимум €21 тыс. Мне иногда кажется, что Света за всю свою жизнь огребла несчастий за десятерых. Я не знаю, для чего её так мучает мироздание, но уверена, что она заслуживает лучшего и что мы можем её вытащить из этой чёрной полосы
 
Только вдумайтесь в суть происходящего
blogNikita Kovalenko    1.10 16:28 |  число просмотров 762
Только вдумайтесь в суть происходящего Через 18 часов Илон твитнул: "Tesla установит и запустит систему в течение ста дней с момента подписания контракта, а если нет — проект за наш счет. Для вас это достаточно серьезно?»". На днях станция заработала, спор выигран
 
Тут Университет СИНЕРГИЯ продает людей
blogKsenia Suvorova    1.10 15:38 |  число просмотров 765
Тут Университет СИНЕРГИЯ продает людей Чтобы быть успешным по мнению Синергии, нужны близняшки-секретарши, Лексус с электроприводом (не загрязняем среду, экологичненько) и квартира в центре Москвы
 
Команда 29 опубликовала подготовленный мной доклад о доступе к информации в России
www.facebook.com    1.10 15:20 |  число просмотров 300
Команда 29 опубликовала подготовленный мной доклад о доступе к информации в России Первый за последние несколько лет комплексный доклад о доступе к информации в России анализирует международные правовые нормы и российское законодательство, раскрывает нормы конвенций ООН и рекомендации комитетов ООН по доступу к информации
 
все записи
Выбор редактора
Странный "грипп"
blogАлексей Рощин    29.09 11:27 |  число просмотров 1789
Странный "грипп" По Москве ходит какая-то дурацкая то ли простуда, то ли грипп – масса моих знакомых болеют. Симптомы у всех одинаковые: начинается с насморка и жесточайшей… ангины
 
По итогам истории с фильмом "Крым"
blogLiza Surganova    28.09 22:35 |  число просмотров 1068
По итогам истории с фильмом "Крым" Кто-то взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей КиноПоиска и поставил за них "Крыму" отметку "жду"
 
150 рублей в месяц и мама из региона будет знать о своем будущем адольфе гитлере все
blogArtur Khachuyan    28.09 11:19 |  число просмотров 1234
150 рублей в месяц и мама из региона будет знать о своем будущем адольфе гитлере все Мы предупредим, если ребенок стал интересоваться оружием, наркотиками, самоубийствами и т.д. Пишет сообщения экстремистской, националистической, фашистской и т.п. направленности
 
Цитаты дня
" Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
23.09 |
blog Mikhail Fishman
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Оперативно-розыскной роман
Павел Каныгин  30.09 23:30 |  число просмотров 315
Оперативно-розыскной роман Новые подробности похищения украинского юноши Павла Гриба: вражда семей, война государств, любовь и свидание под контролем ФСБ. Расследование Павла Каныгина
Поклонская поделилась впечатлениями от «общения» с Николаем II
Редакция  27.09 10:34 |  число просмотров 868
Поклонская поделилась впечатлениями от «общения» с Николаем II Депутат Госдумы России Наталья Поклонская в интервью телеканалу «Звезда» рассказала о возможном разговоре с последним российским императором Николаем II.
все записи
События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2339
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3752
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7065
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 14692
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5354
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012