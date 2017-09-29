Я посмотрела фильм "Крым" Elena Rykovtseva 919 1.10 23:12 |919 Я должна покаяться, пожалуйста, простите. Я посмотрела фильм Крым. Я обещала, что если большинство друзей и подписчиков скажут нет - я не пойду. Они сказали нет. И вчера я была уверена, что не иду. А утром муж говорит: - Пошли посмотрим этот "Крым". А я говорю: - Нет! Голосование на фейсбуке решило: не надо мне идти! Ох, как он орал. Ты! Тебе! Фейсбук! Дороже мужа!!! Ну я же не могла его потерять из-за фб-голосования. Я с ним пошла. Боже мой! В каком я восторге! Дорогие, которые не советовали мне идти, это такой хохот!!! Я невероятно довольна, что ослушалась вас и пошла. Какой он идиот, этот Пиманов. Он давно идиот, еще с тех пор, когда в своих разоблачительных "шпионских" "документальных" фильмах заставлял актера в пальто и шляпе изображать Григория Пасько. Я уже тогда хохотала. Сейчас, спустя 15 лет, маразм стал необратимым. Девушка из Киева, юноша из Севастополя, папа юноши, бандеровец Богдан, бандеровец Мыкола, русские военные, украинские военные и пр. Они во-первых все говорят с одним и тем же московским акцентом. Во-вторых, там все мужики похожи друг на друга, как две капли воды. Сразу понятно, какой типаж нравится Алексею Пиманову. В частности, мой муж, выйдя с сеанса, был на сто процентов уверен, что военный начальник с крейсера ВМФ РФ, который врывается в украинскую военную часть, чтобы уговорить ее сдаваться без боя, и рядовой с этого же крейсера, который сначала несколько дней подряд изображает пьяного постояльца севастопольской гостиницы, чтобы вывести на чистую воду ее хозяина, который во фраке и в бабочке едет на катере (в море!!!), чтобы проверить какой-то подземный бункер, где готовится бандеровская взрывчатка для подрыва крейсера ВМФ РФ (при том, что зачем украинцам на своей территории тайно взрывать чужие корабли, если она могла их выпереть открыто), а потом, сняв бабочку и надев зимнюю курточку, едет встречать автобус с пассажирами из Киева, чтобы их поубивать и порезать (в снегу!!) под прицелами видеокамер в нарушение всех правил диверсантской конспирации, и вот мой муж думал, что рядового с крейсера, который под видом пьяницы следит за этим бандеровским оборотнем, и командира крейсера, который едет уговаривать сдаваться украинскую военную часть (в лице сильно немолодого артиста Бориса Щербакова, который видимо призван продемонстрировать, до чего стара и немощна украинская армия) играет один и тот же актер!!! И что это вообще один и тот же персонаж!!! И я ему говорю: как же один!!! Пока начальник русского крейсера убалтывает украинца Щербакова сдаваться, этот самый рядовой, который больше не пьяный клиент (потому что бандеровец-диверсант-в бабочке к этому моменту уже разоблачен), он уже охраняет дорогу, которая ведет в эту украинскую воинскую часть!! Их двое!!! - пытаюсь я достучаться до своего мужа, который вот-вот и бандеровцев уже начнет путать с "нашими", а не только "наших" между собой, потому что, как я уже сказала, все они одинаково говорят, одинаково выглядят, и главное, что там каждый кадр и каждый эпизод так одинаково маразматичны, что пересказывать сюжет, даже в шутку, это себя не уважать, но я всерьез советую всем кто хочет поржать, обязательно посмотреть это чудо пропагандистской киномысли, когда оно появится в бесплатном интернете.

Однако же про пропаганду я все-таки скажу всерьез. Еще никто не нанес такого ущерба ее делу, как Алексей Пиманов. Вы знаете, как там по фильму? Там бандеровцы останавливают автобус, который едет в Крым из Украины, разбивают ему стекла, бесчинствуют и режут пассажиров. Ну не всех, но одного точно. И теперь жители Крыма ждут, что из Киева приедет целый поезд с бандеровцами. А поезд приезжает пустым. Потому что как объясняет машинист они "зассали" и повыбрасывали оружие в Херсоне. Крымчане облегченно вздыхают. И тут российская армия ни с того ни с сего начинает высаживать на территорию Крыма десанты и военные самолеты, из чрева корабля ВМФ РФ выползают танки и БТРы, ну и начальник крейсера, как я уже говорила, прется уговаривать артиста Щербакова сдаваться, и тот сдается, и они осуществляют вот этот военный захват Крыма, и сценаристы даже не пытаются замотивировать - на каком основании?!! По фильму - на основании одного автобуса, разгромленного бандитами. И что же, спросит любой школьник, было не помочь украинским силовикам найти и обезвредить этих бандитов?! Это что теперь - каждую территорию к себе присоединять, где раздербанят автобус?! Фильм отвечает, что каждую. Ну жизнь, собственно, тоже так в свое время ответила, это единственное, в чем они совпали, фильм и жизнь, с беспомощной мотивировкой аннексии. Обсудить в блоге автора