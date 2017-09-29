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Свете нужно сейчас минимум €21 тыс.
Свете нужно сейчас минимум €21 тыс.
Anastasia Karimova
1.10 16:53 |  число просмотров 214
Моей подруге Свете Локотковой грозит ампутация ноги. В прошлом году Света вместе с сыном получила политическое убежище в Эстонии из-за риска уголовного преследования по Болотному делу. Света – бывшая корреспондентка «Коммерсанта» и шеф-редактор «Коммерсантъ-ТВ», выпускница мехмата МГУ, в прошлом финансовый аналитик, гражданская активистка, наблюдатель на выборах от «Голоса» и «Сонара», член Партии Прогресса.
Света является для меня примером сверхчеловеческой силы воли при адском количестве испытаний. Мне иногда кажется, что Света за всю свою жизнь огребла несчастий за десятерых. Я не знаю, для чего её так мучает мироздание, но уверена, что она заслуживает лучшего и что мы можем её вытащить из этой чёрной полосы.
Публикую с согласия Светы её историю в кратком содержании. Вы охренеете.
Света родилась и росла в шахтерском городке Новокузнецке.
Свете три года. У Светы отец-педофил, мать застаёт его насилующим Свету. Развод родителей.
Мама Светы постепенно сходит с ума и попадает в психоневрологическую лечебницу. С восьми лет Света начинает жить одна. Навещает маму в больнице, готовит ей еду. В свободное от школы время подрабатывает на почте.
Света учится в ПТУ. Потом без чьей-либо поддержки поступает на мехмат МГУ.
Свете 19 лет, она получает тяжелую спортивную травму. У Светы сломаны обе ноги и четыре позвонка. Левую ногу чудом удается спасти от ампутации, её собирает по частям лучший хирург Москвы. Эта спортивная травма будет преследовать Свету всю жизнь и приведет к тому, что сейчас Света снова рискует потерять ногу.
Аспирантура мехмата, куча работы, отношения, расставания. Рождение сына от партнера, который оказался абьюзером (Света практически с рождения растила сына сама, отец ребёнка помогал какое-то время, но в итоге плюнул и даже не знает, как выглядит сейчас его сын – которому, кстати, 24 года).
После окончания аспирантуры Света работает в «Коммерсанте», в «Эксперте», Газете.ру, Ленте.ру, Ведомости.Пятница, Секрете Фирмы - практически во всех лучших деловых изданиях России, вкалывает как проклятая, берёт в ипотеку квартиру в Подмосковье, хочет перевезти туда маму и нанять ей сиделку. Мама умирает в психоневрологической лечебнице; Света, не имея возможности приехать, целый год пытается до неё дозвониться - врачи-нелюди скрывают от Светы факт смерти её матери.
2008 год. Во время рядовой гинекологической процедуры в больнице Свету заражают гепатитом С. Света много лет борется с болезнью (один курс лечения - 100 тыс. евро, пришлось пройти три курса, влезть в долги, которые не получилось покрыть даже после продажи квартиры). С 2016 года Света в ремиссии, но гепатит в анамнезе серьезно подрывает состояние Светиного организма.
2011-2012. Света с сыном занимаются наблюдением на выборах (сыну Егору весной 7 мая 2012 исполнилось 19 лет), борются с коррупцией в своем муниципалитете. Света помогает «Сонару» и «Голосу».
Мы познакомились со Светой во время выборов мэра в Ярославле в начале 2012 года. Позже мы вместе наблюдали на мэрских выборах в Москве (не давали украсть голоса у Навального), пикетировали Следственный комитет, когда активиста Федерации автомобилистов России Вадима Коровина пытались посадить в тюрьму за то, что он не пропустил на Рублёвке машину чиновника с мигалкой.
В 2014 году Света узнала, что её сын попал в арестные списки “по Болотной”, и на него собираются завести уголовное дело. Свету вызвали на допрос в полицию, пытаясь разузнать про их с сыном совместную деятельность. Два года Света с сыном Егором скитались между Украиной и странами ЕС, в конце концов им удалось получить убежище в Эстонии. Всё это, напомню, на фоне Светиной борьбы с гепатитом.
2017 год. Январь. У Светы диагностировали астму. Предпосылками для астмы было детство в шахтерском городке, торфяные пожары в Подмосковье и стресс.
Кроме того, старая травма ног, которая мучила Свету последние 18 лет, дала о себе знать дикими болями, Света практически потеряла возможность ходить. Необходима была операция на голеностопе. Операцию провели в Таллинне, вместо запланированных 3 часов она длилась 7 часов.
Светина медстраховка в Эстонии уже не могла покрыть всех расходов, и за каждый день пребывания в больнице необходимо было платить. Мы, Светины друзья, скинулись кто сколько мог, но в конце концов возможность помогать и у нас закончилась. Вскоре после операции Свете пришлось выписаться из больницы и вернуться домой, но она продолжает каждый день ездить в больницу на перевязки, 35 евро каждая.
Ездить на перевязки приходится потому, что у Светы возник некроз кожных тканей – швы никак не хотели заживать. Это связано отчасти с тем, что кожа на щиколотке была истончена после предыдущей операции в молодости, а также астмой, которая ограничивает доступ кислорода в организм. Ну и перенесенный гепатит ухудшает регенерацию тканей.
Швы не заживают уже полтора месяца.
Врачи рекомендуют Свете провести как минимум два месяца в реабилитационном центре, где ей могли бы обеспечить должный уход и восстановление: покой для ноги, регулярные перевязки без необходимости ездить в больницу (все эти перемещения плохо сказываются на состоянии раны), уход за раной, уколы, разработка двигательной функции стопы после заживления швов и т.д.. В противном случае, есть риск заработать гангрену и лишиться части ноги. И этой риск ОЧЕНЬ велик.
Сейчас у Светы фактически нет возможности работать, она не может ходить и даже подолгу сидеть, при этом она умудряется периодически что-то писать, как фрилансер, и продолжает на волонтерских началась помогать «Голосу». Плюс она вызвалась мне помогать с моим курсом по статистике, который я беру в этом семестре.
У неё есть крутая цель поступить в магистратуру в Эстонии и получить ещё одно образование в сфере финансовой инженерии. Сын Светы, Егор, работает на шоколадной фабрике и заканчивает бакалавриат в Эстонии по IT.
Мне очень-очень хочется, чтобы мы помогли Свете сохранить ноги и восстановиться. Чтобы моя подруга и коллега, которая всю свою жизнь проявляла недюжинную смелость и силу воли перед лицом всех неудач, которая столько сил потратила на помощь другим людям и борьбу с несправедливостью, получила теперь от нас большую порцию поддержки.
Свете нужно сейчас минимум €21 тыс. на реабилитацию, операцию на второй ноге и снова реабилитацию.
Сможем собрать?
Коммерсантъ, Голос, Сонар, Партия Прогресса, Вадим Коровин, и всё, кто знает Свету или просто ей сочувствует – давайте поднапряжемся?

Реквизиты:

Яндекс (сын Егор Локотков): https://money.yandex.ru/to/41001195885372)

PayPal: https://www.paypal.me/EgorL, egor.lokotkov@gmail.com

BITCOIN: 12tLcSvgh5dyP8cZRGocjbbfwj4ARi7Vtj?label=Sveta&message=For%20Sveta%20Lokotkova

Сбербанк (у Светы нет счёта в России, поэтому собираем на мой счёт - я потом ей переведу деньги):
Анастасия Анваровна Каримова
Номер карты: 4173 9800 8897 3249
Номер счета: 40817810138061620911
Банк получателя: Сбербанк России
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001

Western Union (переводите мне, я потом отправлю консолидированную сумму Свете - сама Света ходить не может, а ее сын работает круглыми сутками): Anastasia Karimova, Somerville, Massachusetts, USA. Только пожалуйста, сообщите мне контрольный номер перевода в личных сообщениях.

Фото Анастасии Каримовой.
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