

«Линдон и Илон, насколько серьезно вы говорите? Если я смогу найти деньги на реализацию проекта (и договориться с политиками), вы сможете гарантировать 100 МВт за 100 дней?»



Через 18 часов Илон твитнул: «Tesla установит и запустит систему в течение ста дней с момента подписания контракта, а если нет — проект за наш счет. Для вас это достаточно серьезно?»



На днях станция заработала,

Спор выигран.

3 твита.



У меня все.





А теперь только вдумайтесь в суть происходящего:Вице–президент Tesla по энергетическим продуктам Линдон Райв, что компания может построить достаточно емкую промышленную батарею, которая решит проблемы энергоснабжения в Южной Австралии. И на это понадобится не более 100 дней. Его твит поддержал и брательник.На что австралийская сторона в лице автралийского бизнесмена твиттнул следующее::