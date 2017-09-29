|Только вдумайтесь в суть происходящего
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1.10 16:28 | 319
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А теперь только вдумайтесь в суть происходящего:
Вице–президент Tesla по энергетическим продуктам Линдон Райв, что компания может построить достаточно емкую промышленную батарею, которая решит проблемы энергоснабжения в Южной Австралии. И на это понадобится не более 100 дней. Его твит поддержал и брательник.
На что австралийская сторона в лице автралийского бизнесмена твиттнул следующее::
«Линдон и Илон, насколько серьезно вы говорите? Если я смогу найти деньги на реализацию проекта (и договориться с политиками), вы сможете гарантировать 100 МВт за 100 дней?»
Через 18 часов Илон твитнул: «Tesla установит и запустит систему в течение ста дней с момента подписания контракта, а если нет — проект за наш счет. Для вас это достаточно серьезно?»
На днях станция заработала,
Спор выигран.
3 твита.
У меня все.
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