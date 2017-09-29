|Команда 29 опубликовала подготовленный мной доклад о доступе к информации в России
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1.10 15:20 | 165
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Сегодня Команда 29 опубликовала подготовленный мной доклад о доступе к информации в России. В Международный день права знать. Скоро на английском.
Доклад на русском доступен по ссылке: https://team29.org/…/uplo…/2017/08/Access-to-information.pdf
Первый за последние несколько лет комплексный доклад о доступе к информации в России анализирует международные правовые нормы и российское законодательство, раскрывает нормы конвенций ООН и рекомендации комитетов ООН по доступу к информации и применение положений Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод с примерами и правовыми позициями, важными для развития свободы информации в России.
Одна из главных тем — российское законодательство и практика его применения.
Доклад кратко описывает механизмы защиты права на доступ к информации, в том числе, подачу жалоб в государственные органы и обращение в суд.
Основные проблемы доступа к информации в России: засекречивание социально значимых сведений, поиск врагов, шпиономанию, расширение сведений, составляющих гостайну, нестабильность правового регулирования, несогласованность норм правовых актов, произвольность правоприменения, отсутствие мониторинга исполнения законодательства о праве на информацию и отсутствие стремления имплементировать международные нормы права в российское законодательство.
Доклад включает опрос по восприятию свободы информации в России субъектами гражданского общества и его результаты.
Завершают доклад рекомендации, выполнение которых может качественно изменить ситуацию со свободой информации в России.
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