Сегодня Команда 29 опубликовала подготовленный мной доклад о доступе к информации в России. В Международный день права знать. Скоро на английском.

Доклад на русском доступен по ссылке: https://team29.org/…/uplo…/2017/08/Access-to-information.pdf

Первый за последние несколько лет комплексный доклад о доступе к информации в России анализирует международные правовые нормы и российское законодательство, раскрывает нормы конвенций ООН и рекомендации комитетов ООН по доступу к информации и применение положений Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод с примерами и правовыми позициями, важными для развития свободы информации в России.