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В наших интересах поддержать Лену
В наших интересах поддержать Лену
Петр Шкуматов
29.09 13:48 |  число просмотров 313

Пришло время написать пост по поводу иска Елена Гращенкова (Elena Grashenkova) к Яндекс.Такси на 1 миллион долларов. Автомобиль Яндекс.Такси, который Лена вызвала, приехав в командировку в Питер, привез Лену не в отель, а в дерево на высокой скорости. Лена получила тяжелые травмы, была неоднократно прооперирована. Однако, никто ей ущерб не компенсировал, а все стрелки перевели на водителя, типа он крайний. Мы Елену поддержали и вот почему.

Когда мы делали эксперимент по работе в такси, сколько может заработать таксист, я думал, что 200 рублей в час это дно. Но сегодня дно оказалось пробито и заработки в такси снизились до 150 рублей в час, а интенсивность работы возросла. Например, за прошлый год, во многом из-за усилий СС, количество поездок в такси в Москве выросло почти в 4 раза. Это привело к тому, что многие водители перерабатывают просто для того, чтобы заработать хоть что-то. И подобная ситуация, которая представляет из себя крайнуюю степень цинизма и халатности, сложилась вот по каким причинам:

1. Перед пассажиром НИКТО из юридических лиц де-факто не несет никакой ответственности. Яндекс.Такси отказывается признавать себя службой такси!!! Говорят, что они просто доска объявлений, где пассажиры находят напрямую себе автомобили! Тот "таксопарк", который принимает заказ, в большинстве своем всего лишь фирма-помойка с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и то, которые внесены парой стульев и столом. Очень часто бывает, что ваш заказ просто тупо уходит на биржу заказов, где его может взять вообще кто угодно! Но вы про это не знаете!

2. Поскольку перед пассажиром НИКТО не несет ответственности, все эти товарищи МАТЕРИАЛЬНО заинтересованы передать ваш заказ водителю, который сможет его ПРИНЯТЬ с максимальной комиссией посредника! Не наиболее профессиональному водителю, который вас довезет в целости и сохранности, а тому, который предложит НАИМЕНЬШУЮ цену за свой труд!!! Посмотрите на биржи заказов, там продаются ваши заказы с комиссией посредника в 30-40%!!! То есть водителю достается чуть больше половины от тех денег, которые вы заплатите! Но именно нищий водитель, по мнению организаторов этих перевозок, несет всю полноту ответственности перед вами за вашу жизнь и здоровье.

3. Почти все водители такси - нищие люди, находящиеся в крайне бедственном положении. Если происходит авария и вам присуждают какую то денежную компенсацию, то вы её, скорее всего, НИКОГДА не получите! Слышите это слово? НИКОГДА! Просто потому, что с водителя такси нечего взять. А если это еще и мигрант из Средней Азии, то он тупо убежит к себе в горы и искать его там никто не будет! Вы останетесь со своими переломанными костями один на один!

Чувствуете крайний цинизм ситуации?! Яндекс.ТАКСИ в юридическом смысле НЕ ТАКСИ! Нас, пассажиров, вводят в заблуждение. Но делают это типа по закону! Поэтому, когда происходит авария, нам показывают средний палец и машут мужским половым органом перед нашим лицом, чем показывают, куда нам надо идти! И всё! Ваши проблемы уже никого не волнуют! Как вы будете лечиться, что вы будете с этим делать, похрен! Идите на три буквы, говорят вам юристы этих сервисов! Да да! На три буквы!

Лена не смирилась с тем, что её послали и пошла на три буквы. Но не на те, а в суд. Я очень надеюсь, что у неё получится защитить своё человеческое достоинство, потому что она бьется за всех пассажиров. Ведь у нас, в условиях дичайшего цифрового капитализма, только если судебные издержки превысят прибыли от наема за руль такси наркоманов и мигрантов из Таджикистана, они перестанут это делать. Если же у нас по прежнему будет господствовать идея "жизнь человека в России ничего не стоит, бабы еще нарожают", то дальше будет еще хуже, циничнее и беспощаднее. В интересах всех нас поддержать Лену, потому что на её месте мог оказаться каждый из нас.
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