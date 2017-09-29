По Москве ходит какая-то дурацкая то ли простуда, то ли грипп – масса моих знакомых болеют. Симптомы у всех одинаковые: начинается с насморка и жесточайшей… ангины: горло болит 2-3 дня, со страшной силой. Потом ангина «сама» вдруг идет на спад, а болезнь как будто сползает по гортани вниз: горло проходит, но начинается кашель. Причем на первых порах идет вообще легкое покашливание – но с каждым днем кашель крепнет (по мере угасания ангины), и еще через 2-3 дня человек уже кашляет так, что трясутся стены. То есть кашель делается все более глубоким и даже болезненным. И вот эта стадия – стадия кашля – может длиться буквально неделями. Лечению эта новоявленная «простуда» практически не поддается, все рекламируемые «противокашлевые» микстуры она игнорирует – остается только ждать, пока пройдет «само». У нас куча знакомых с этой «простудой», и можно было наблюдать самые разнообразные «стратегии»: кто-то стойко ходит на работу и надеется переломить болезнь «на ногах», кто-то решает «отлежаться» и лежит неделю дома под одеялом, кто-то пьет лазолван, кто-то антибиотики, кто-то лечится травами, кто-то притираниями – на самом деле все помогает примерно никак. Жуткий кашель отходит, только основательно истрепав человека. Самое смешное, что почти та же самая странная эпидемия была уже год назад, только тогда она началась в октябре, а не в сентябре. Меня как исследователя больше всего в этой странной эпидемии поражает фаза ангины: некоторые ее лечат, некоторые нет – но она все равно проходит бесследно за три дня. Вот как такое может быть? Непонятно. К врачам я, правда, уже даже и не обращаюсь – понятно, что врачи у нас вообще не имеют понятия ни о чем. Но рановато как-то в этот раз началось…