  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
АМР-убийца
26.09 число просмотров 1148 число записей 3
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 1740 число записей 17
 
Дело Улюкаева
11.09 число просмотров 9484 число записей 62
 
Дело Кирилла Серебренникова
25.08 число просмотров 7922 число записей 42
 
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 3167 число записей 8
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Пострадавшее Зарядье
17.09 число просмотров 2976 число записей 7
 
Горящие за Матильду
13.09 число просмотров 2235 число записей 11
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 2093 число записей 9
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 1740 число записей 17
 
Кандидат Собчак
28.09 число просмотров 1616 число записей 17
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Странный "грипп"
Странный "грипп"
Алексей Рощин
29.09 11:27 |  число просмотров 633
По Москве ходит какая-то дурацкая то ли простуда, то ли грипп – масса моих знакомых болеют. Симптомы у всех одинаковые: начинается с насморка и жесточайшей… ангины: горло болит 2-3 дня, со страшной силой. Потом ангина «сама» вдруг идет на спад, а болезнь как будто сползает по гортани вниз: горло проходит, но начинается кашель. Причем на первых порах идет вообще легкое покашливание – но с каждым днем кашель крепнет (по мере угасания ангины), и еще через 2-3 дня человек уже кашляет так, что трясутся стены. То есть кашель делается все более глубоким и даже болезненным. И вот эта стадия – стадия кашля – может длиться буквально неделями.

Лечению эта новоявленная «простуда» практически не поддается, все рекламируемые «противокашлевые» микстуры она игнорирует – остается только ждать, пока пройдет «само». У нас куча знакомых с этой «простудой», и можно было наблюдать самые разнообразные «стратегии»: кто-то стойко ходит на работу и надеется переломить болезнь «на ногах», кто-то решает «отлежаться» и лежит неделю дома под одеялом, кто-то пьет лазолван, кто-то антибиотики, кто-то лечится травами, кто-то притираниями – на самом деле все помогает примерно никак. Жуткий кашель отходит, только основательно истрепав человека.

Самое смешное, что почти та же самая странная эпидемия была уже год назад, только тогда она началась в октябре, а не в сентябре.

Меня как исследователя больше всего в этой странной эпидемии поражает фаза ангины: некоторые ее лечат, некоторые нет – но она все равно проходит бесследно за три дня. Вот как такое может быть? Непонятно.

К врачам я, правда, уже даже и не обращаюсь – понятно, что врачи у нас вообще не имеют понятия ни о чем. Но рановато как-то в этот раз началось…
Обсудить в блоге автора
Посты дня
В наших интересах поддержать Лену
blogПетр Шкуматов    29.09 13:48 |  число просмотров 313
В наших интересах поддержать Лену Пришло время написать пост по поводу иска Елены Гращенковой к Яндекс.Такси на 1 миллион долларов
 
По итогам истории с фильмом "Крым"
blogLiza Surganova    28.09 22:35 |  число просмотров 543
По итогам истории с фильмом "Крым" Кто-то взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей КиноПоиска и поставил за них "Крыму" отметку "жду"
 
150 рублей в месяц и мама из региона будет знать о своем будущем адольфе гитлере все
blogArtur Khachuyan    28.09 11:19 |  число просмотров 860
150 рублей в месяц и мама из региона будет знать о своем будущем адольфе гитлере все Мы предупредим, если ребенок стал интересоваться оружием, наркотиками, самоубийствами и т.д. Пишет сообщения экстремистской, националистической, фашистской и т.п. направленности
 
Странности дела Улюкаева
blogВенедиктов    28.09 09:48 |  число просмотров 914
Странности дела Улюкаева Ни следователь ФСБ, ни прокуратура не допросили партнера по бильярду Костина. Отказались
 
Новая – маленькая, но победа
blogСергей Шаргунов    27.09 15:36 |  число просмотров 602
Новая – маленькая, но победа Прошла неделя различных согласований. И всё получилось! Крошку Олю включили в список, теперь автобус возит ее до школы
 
все записи
Выбор редактора
Да они издеваются!
www.facebook.com    27.09 10:22 |  число просмотров 968
Да они издеваются! То есть, внимание: есть губернатор Орлов, есть еще губернатор Орлов, губернатор Орлова и губернатор Орла на правах недоорлова
 
Скажите, знаете ли вы что-то о таких нововведениях?
blogАндрей Бобров    25.09 23:28 |  число просмотров 1023
Скажите, знаете ли вы что-то о таких нововведениях? На этой площадке проводят тренировки на роликах ветераны конькобежного спорта. Людям от 50-ти до 78 лет. Им прямо говорят - платите или не появляйтесь больше
 
Дорогой Лёша!
blogКсения Собчак    24.09 10:34 |  число просмотров 1323
Дорогой Лёша! Мы все объединились ради одной важной цели. А теперь ты говоришь мне, условно: "Твое место в шоу-бизнесе, зачем лезть в политику?"
 
Цитаты дня
" Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
23.09 |
blog Mikhail Fishman
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Поклонская поделилась впечатлениями от «общения» с Николаем II
Редакция  27.09 10:34 |  число просмотров 489
Поклонская поделилась впечатлениями от «общения» с Николаем II Депутат Госдумы России Наталья Поклонская в интервью телеканалу «Звезда» рассказала о возможном разговоре с последним российским императором Николаем II.
Эпоха волонтеров: что означает новая молодежная политика Кремля
Константин Гаазе  25.09 23:11 |  число просмотров 587
Эпоха волонтеров: что означает новая молодежная политика Кремля Образ будущего готов — улыбающиеся молодые люди, аполитичные и занятые решением важных социальных проблем. Именно такие могут определить политический стиль четвертого срока Владимира Путина
все записи
События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2315
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3722
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7046
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 14637
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5317
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012