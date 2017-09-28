В общем, по итогам истории с фильмом "Крым". Размах там, конечно, ого-го - некто, очень желавший повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей КиноПоиска и поставил за них "Крыму" отметку "жду". Сегодня утром у фильма было 70 тысяч отметок об ожидании и рейтинг 62%. Сейчас, когда мы удалили все скомпрометированные отметки, их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%.

Так что nice try. Но лучше бы такие усилия на качество фильмов тратили.

P.S. Ну и это всем нам напоминание, что даже хорошие сложные пароли надо иногда менять и не использовать их в нескольких местах. Так что пойду поменяю пароль)