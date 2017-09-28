Друзья, это произошло! Мы очень долго обсуждали этичность этого продукта и правильность его представления и решили, что он должен увидеть свет.

Мы предупредим, если ребенок

1. стал интересоваться оружием, наркотиками, самоубийствами и т.д.

2. пишет сообщения экстремистской, националистической, фашистской и т.п. направленности

3. вступил в группы с сомнительным или запрещенным контентом

4. у ребенка в друзьях появились сомнительные взрослые люди

5. с ребенком надо поговорить о сексе. (Лайки с порно родителям присылать НЕ будем)

А в качестве бонуса – тематическое профилирование интересов ребенка и помощь в выборе ВУЗа и будущей специальности)

150 рублей в месяц и мама из региона будет знать о своем будущем адольфе гитлере все, что нужно. Кстати, у нас тут конкурс слоганов, предлагайте ваши варианты.

# воспитание

# дети

# мамам