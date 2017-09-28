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Сюжеты
Новый призыв
13.09 число просмотров 1731 число записей 17
 
Дело Улюкаева
11.09 число просмотров 9463 число записей 62
 
Дело Кирилла Серебренникова
25.08 число просмотров 7917 число записей 42
 
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 3157 число записей 8
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 3114 число записей 5
 
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Горящие за Матильду
13.09 число просмотров 2163 число записей 11
 
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22.09 число просмотров 2019 число записей 9
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 1731 число записей 17
 
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150 рублей в месяц и мама из региона будет знать о своем будущем адольфе гитлере все
150 рублей в месяц и мама из региона будет знать о своем будущем адольфе гитлере все
Artur Khachuyan
28.09 11:19 |  число просмотров 282

Друзья, это произошло! Мы очень долго обсуждали этичность этого продукта и правильность его представления и решили, что он должен увидеть свет.

Мы предупредим, если ребенок
1. стал интересоваться оружием, наркотиками, самоубийствами и т.д.
2. пишет сообщения экстремистской, националистической, фашистской и т.п. направленности
3. вступил в группы с сомнительным или запрещенным контентом
4. у ребенка в друзьях появились сомнительные взрослые люди
5. с ребенком надо поговорить о сексе. (Лайки с порно родителям присылать НЕ будем)

А в качестве бонуса – тематическое профилирование интересов ребенка и помощь в выборе ВУЗа и будущей специальности)

150 рублей в месяц и мама из региона будет знать о своем будущем адольфе гитлере все, что нужно. Кстати, у нас тут конкурс слоганов, предлагайте ваши варианты.

#воспитание #дети #мамам #экстремизм

https://socialdatahub.com/ru/roditelskiy_kontrol
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Посты дня
Странности дела Улюкаева
blogВенедиктов    28.09 09:48 |  число просмотров 328
Странности дела Улюкаева Ни следователь ФСБ, ни прокуратура не допросили партнера по бильярду Костина. Отказались
 
Новая – маленькая, но победа
blogСергей Шаргунов    27.09 15:36 |  число просмотров 428
Новая – маленькая, но победа Прошла неделя различных согласований. И всё получилось! Крошку Олю включили в список, теперь автобус возит ее до школы
 
Почему издание не осветило митинг Навального и удалило опубликованный ранее анонс этого митинга?
blogAndrei Ksenchuk    27.09 14:54 |  число просмотров 510
Почему издание не осветило митинг Навального и удалило опубликованный ранее анонс этого митинга? Меня об этом попросили люди, которые финансово помогают изданию. Навальному я чисто по-человекески не симпатизирую
 
Да они издеваются!
www.facebook.com    27.09 10:22 |  число просмотров 770
Да они издеваются! То есть, внимание: есть губернатор Орлов, есть еще губернатор Орлов, губернатор Орлова и губернатор Орла на правах недоорлова
 
"Мерседес" с номерами АМР сбил насмерть полицейского на Новом Арбате
blogИлья Варламов    26.09 10:23 |  число просмотров 1011
"Мерседес" с номерами АМР сбил насмерть полицейского на Новом Арбате На помощь водителю "Мерседеса" АМР приехала группа поддержки в крутых погонах. Ребята показали некие корочки, после чего водилу даже не стали оформлять.
 
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Выбор редактора
Скажите, знаете ли вы что-то о таких нововведениях?
blogАндрей Бобров    25.09 23:28 |  число просмотров 895
Скажите, знаете ли вы что-то о таких нововведениях? На этой площадке проводят тренировки на роликах ветераны конькобежного спорта. Людям от 50-ти до 78 лет. Им прямо говорят - платите или не появляйтесь больше
 
Строим новую медицину!
blogМария Гайдар    25.09 23:21 |  число просмотров 974
Строим новую медицину! Сейчас в украинском селе существует колоссальный дефицит врачей: укомплектовано только 45-60% должностей
 
Дорогой Лёша!
blogКсения Собчак    24.09 10:34 |  число просмотров 1193
Дорогой Лёша! Мы все объединились ради одной важной цели. А теперь ты говоришь мне, условно: "Твое место в шоу-бизнесе, зачем лезть в политику?"
 
Цитаты дня
" Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
23.09 |
blog Mikhail Fishman
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
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Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Поклонская поделилась впечатлениями от «общения» с Николаем II
Редакция  27.09 10:34 |  число просмотров 290
Поклонская поделилась впечатлениями от «общения» с Николаем II Депутат Госдумы России Наталья Поклонская в интервью телеканалу «Звезда» рассказала о возможном разговоре с последним российским императором Николаем II.
Эпоха волонтеров: что означает новая молодежная политика Кремля
Константин Гаазе  25.09 23:11 |  число просмотров 442
Эпоха волонтеров: что означает новая молодежная политика Кремля Образ будущего готов — улыбающиеся молодые люди, аполитичные и занятые решением важных социальных проблем. Именно такие могут определить политический стиль четвертого срока Владимира Путина
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События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2306
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3713
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7037
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 14615
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5304
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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